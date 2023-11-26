«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс». Йокич покажет мастер-класс

Чемпион и MVP финала НБА в 2023 году покажет вундеркинду Вембаньяме, как нужно играть, чтобы стать лучшим.

27 ноября состоится матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.09. Успех «Спёрс» оценён экспертами в 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» 27 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» может получиться результативным: тотал больше 226.5 очка идёт за 1.90, тотал меньше 226.5 очка — тоже за 1.90. Заключить пари на то, что «Наггетс» выиграют с форой (-13.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» (27.11.2023)

На 27 ноября запланировано семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В самом позднем из них на стадионе «Болл-Арена» в Денвере померяются силами действующий чемпион «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Начало игры — в 4:00 мск.

«Денвер» очень классно начал сезон, но затем последовал спад. В последних семи матчах в регулярном чемпионате НБА он победил только «Лос-Анджелес Клипперс» (111:108) и «Детройт Пистонс» (107:103). Из-за поражений подопечные Майка Мэлоуна спустились на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

В последних четырёх матчах «Наггетс» уступили «Кливленд Кавальерс» (109:121), «Орландо Мэджик» (119:124) и «Хьюстон Рокетс» (86:105). После встречи с «Кливлендом» Никола Йокич раскритиковал игру «Денвера» в защите. Чемпион НБА и MVP финала в 2023 году отметил, что его команда просто ужасно действует в обороне.

28-летний центровой пребывает в отменной форме. Во встрече с «Орландо» он оформил трипл-дабл, а во встрече с «Хьюстоном» — дабл-дабл. В среднем в этом сезоне Йокич набирает 28,2 очка, совершает 13,5 подбора и отдаёт 8,9 результативной передачи. Показатели были бы ещё лучше, если бы он не получил удаление в матче с «Детройт Пистонс».

Не в последнюю очередь спад «Наггетс» связан с травмой ведущего баскетболиста Джамала Маррея. Он получил повреждение подколенного сухожилия во встрече с «Чикаго Буллз» (123:101). Другой причиной, из-за которой «Денвер» начал проигрывать, послужила выездная серия.

Все шесть поражений в этом сезоне подопечные Мэлоуна потерпели в гостях. Дома лучше «Денвер Наггетс» в Западной конференции не выступает ни одна команда. Удастся ли «Сан-Антонио Спёрс» совершить сенсацию или хотя бы навязать борьбу подопечным Мэлоуна?

«Сан-Антонио» располагается на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. В 16 встречах он одержал только три победы. Причём во всех трёх случаях «Спёрс» выиграли в самом начале сезона. Они обыграли «Хьюстон Рокетс» (126:122 ОТ) и «Финикс Санз» (115:114 и 132:121).

Также подопечные Грега Поповича уступили в овертайме «Торонто Рэпторс» (116:123 ОТ). К предстоящему матчу они подходят с 10-матчевой серией из поражений в основное время. И это несмотря на то, что бóльшая часть этих матчей проходила на домашнем стадионе в Сан-Антонио.

На выезде «Спёрс» уступили «Индиане Пэйсерс» (111:152), «Нью Йорк Никс» (105:126), «Оклахома Сити-Тандер» (87:123) и «Голден Стэйт Уорриорз» (112:118). Похвастаться «Сан-Антонио» может разве что наличием в составе талантливого 19-летнего разыгрывающего — Виктора Вембаньямы.

В этом сезоне француз принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 19 очков, совершал 9,4 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи. Из-за плохих результатов команды Вембаньяма спустился на второе место в рейтинге новичков НБА. У Виктора лучше статистика, чем у лидирующего Чета Холмгрена, но его результативность оказывает меньшее влияние на игру.

Поставить на то, что «Денвер» одержит победу в грядущем матче с форой (-13.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. На выезде «Спёрс» зачастую проигрывают с огромной разницей в счёте. В семи матчах в гостях они набрали только 745 очков, а пропустили сразу 877.

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» 27 ноября 2023 года

Возвращение на домашний стадион после затяжной выездной серии наверняка придаст «Денверу» дополнительный заряд энергии. Есть все основания полагать, что он одержит в предстоящей встрече уверенную победу. «Сан-Антонио» подходит к игре в ужасном тонусе. Несмотря на старания вундеркинда, он постоянно проигрывает, и нередко с большой разницей в счёте.

Ставка: победа «Денвер Наггетс» с форой (-13.5) за 1.90.