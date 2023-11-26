«Барыс» — «Витязь». Дмитрий Рябыкин сплотил команду!

«Богатырям» нравится работать с новым тренером. С ним дела резко пошли в гору, а у казахстанцев всё плохо.

27 ноября состоится матч КХЛ «Барыс» — «Витязь». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казахстанского клуба можно с коэффициентом 2.35. Шансы «богатырей» оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барыс» — «Витязь» 27 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Барыс» — «Витязь» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.97. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Витязь» (27.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2023, понедельник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ. 27 ноября на «Барыс-Арене» пройдёт матч между «Барысом» и «Витязем». Начало игры запланировано на 16:30 мск. Обе команды проводят этот сезон слабовато и находятся вне зоны попадания в плей-офф.

«Снежные барсы» находятся на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, опережая «Адмирал» на три очка. До зоны попадания в плей-офф клубу не хватает 10 очков. Очень большая дистанция, сократить которую будет не так-то просто. В текущем сезоне астанчане выиграли всего 10 из 35 встреч.

Исполняющий обязанности главного тренера Галым Мамбеталиев так и не может наладить игру своих подопечных. «Барыс» проиграл 10 из 13 последних встреч. Недавно казахстанская команда вела серию из трёх поражений подряд. Она уступила «Трактору» (0:2), «Металлургу» (0:2) и «Торпедо» (2:4). Прервать её удалось благодаря победе в игре с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

Недавно «снежные барсы» произвели обмен с «Ак Барсом», по результатам которого отдали нападающего Райли Барбера, а взамен получили защитника Кристиана Хенкеля. 28-летний белорус в этом сезоне за казанский клуб провёл 24 матча, в которых сделал две результативные передачи. Поможет ли эта сделка усилить оборону Галыму Мамбеталиеву? Покажет время.

«Витязь» располагается на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 28 очков. До зоны плей-офф команде не хватает всего пяти очков. В целом ситуация немного лучше, чем у казахстанского клуба. Всего за 35 встреч текущего сезона «богатыри» одержали 12 побед, но пропустили 119 шайб.

После того как команду из Подмосковья возглавил Дмитрий Рябыкин, дела пошли на поправку, пусть и медленными темпами. Недавно «Витязь» вёл победную серию длиной в четыре встречи. За это время он обыграл «Северсталь» (5:3), «Сочи» (3:2 и 3:1) и минское «Динамо» (2:1). Затем «богатыри» уступили «Северстали» (2:6) и тут же взяли реванш, выиграв со счётом 5:3.

Однако в последней встрече «Витязь» потерпел поражение от «Ак Барса» — 2:3. Примечательно, что постепенно атака команды становится более яркой и результативной. Подопечные Рябыкина заметно чаще и больше забивают, благодаря чему им удаётся добиваться хороших результатов.

Владислав Цицюра недавно рассказал, как изменился хоккей с Рябыкиным. Он отметил, что наставник умело снял психологическое давление с хоккеистов, смог перезагрузить команду, и теперь «богатырям» удаётся набирать очки с любыми соперниками. Он также добавил, что теперь все атаки «Витязя» начинаются с той точки, с которой происходит вбрасывание. Так делается для того, чтобы соперник не успел перестроиться.

Дмитрия Рябыкин смог сплотить команду, и это достойно уважения, учитывая, в какой плохой форме находились «богатыри». Да и в целом «Витязь» смотрится предпочтительнее, чем «Барыс». Он выиграл четыре последние очные встречи у «снежных барсов», не пропуская более двух шайб. Мы считаем, что у гостей больше шансов. Предлагаем поставить на победу «Витязя» за 2.80.

Прогноз и ставки на матч «Барыс» — «Витязь» 27 ноября 2023 года

«Барыс» в незавидном положении и в очень плохом состоянии. Казахстанский клуб проиграл 10 из 13 последних встреч, от нововведений Галыма Мамбеталиева пока мало толку. А вот «Витязь» угадал с новым тренером. Рябыкин проделал большой объём работы, он сильно изменил команду и смог её сплотить. Результаты резко пошли в гору. «Богатыри» выиграли пять из семи последних матчей, причём у сильных соперников. Исходя из всего этого, предлагаем ставку на победу «Витязя» за 2.80.

Ставка: победа «Витязя» за 2.80.