«Ман Сити» — «Лейпциг». Ещё одна попытка Марко Розе удивить Гвардиолу

Получится ли на этот раз — сказать сложно, но голов будет много.

28 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.33. Шансы «красных быков» оценили в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Лейпциг» 28 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Манчестер Сити» — «Лейпциг» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» (28.11.2023)

Игра 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» пройдёт 28 ноября на стадионе «Этихад». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В минувшем туре АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть «Ливерпуль» (1:1) и уступили первое место в таблице «Арсеналу».

Главный тренер «горожан» был раздосадован результатом. После окончания встречи он вступил в словесную перепалку с нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом. Только вмешательство Юргена Клоппа не позволило конфликту обостриться. На пресс-конференции Гвардиола попросил не заострять на этом событии внимание.

Весьма вероятно, страсти в раздевалке «Ман Сити» стихнут и команда будет готовиться к игре 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» в рабочей обстановке. «Горожане» уже гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому давление за результат отсутствует.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и находятся на первом месте в таблице группы G. Они победили «Црвену Звезду» (3:1), «Лейпциг» (3:1), а также дважды «Янг Бойз» (3:1 и 3:0). Отметим, что в каждом матче футболисты «Ман Сити» забили по три мяча.

Большой вклад в результативность команды в Лиге чемпионов внесли Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес. Норвежец забил четыре мяча и сделал результативный пас, а аргентинец записал в актив три гола и ассист.

У болельщиков «Манчестер Сити» были сомнения в участии Эрлинга Холанда в матче с «Ливерпулем», поскольку недавно он был травмирован. Норвежец обладает поистине богатырским здоровьем и быстро восстановился. Игрок вышел в стартовом составе, забил мяч и отработал на поле до финального свистка.

Гол в ворота «Ливерпуля» стал юбилейным для норвежца — 50-м в АПЛ. На достижение этого результата у него ушло 48 матчей. Ещё никому не удавалось так быстро дойти до этой отметки. Гвардиола отреагировал на это событие, в шутку спросив — всего 50?

«Лейпциг» оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, после четырёх туров набрав девять очков. «Красные быки» победили «Янг Бойз» (3:1), «Црвену Звезду» (3:1 и 2:1), а «горожанам» уступили со счётом 1:3.

В Бундеслиге у подопечных Марко Розе дела идут не так хорошо. Команда проиграла два из трёх последних матчей и переместилась на пятое место в турнирной таблице. Конкуренты за место в четвёрке идут плотной группой, и у «красных быков» могут быть трудности.

«Лейпциг» оперативно нашёл замену форварду Кристоферу Нкунку, который перешёл в «Челси». 23-летний нападающий Луа Опенда органично вписался в тактическую схему главного тренера Марко Розе. С учётом всех соревнований в текущем сезоне он забил 11 голов.

Сложно предположить, каких футболистов выпустят на поле Хосеп Гвардиола и Марко Розе. Весьма вероятно, они прибегнут к ротации, предоставив отдых игрокам, на плечи которых ложится основная нагрузка в сезоне.

Но вряд ли «Ман Сити» и «Лейпциг» откажутся от атакующей тактической схемы. Возможно повторение сценария матча первого круга Лиги чемпионов, в котором «горожане» победили (3:1). Вот и рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.82.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Лейпциг» 28 ноября 2023 года

В составе «Ман Сити» и «Лейпцига» много талантливых футболистов с отличными навыками игры в атаке. Даже с учётом вполне вероятной ротации команды не будут закрываться и действовать от обороны. Они уже обеспечили себе место в плей-офф, поэтому могут сыграть без давления за результат. Учтём исход последнего очного матча клубов и поставим на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.82.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.82.