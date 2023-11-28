«Галатасарай» — «МЮ». Мауро Икарди оставит тен Хага на дне

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу стамбульцев можно с коэффициентом 2.60. Шансы «красных дьяволов» оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» 29 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют стамбульцы, сыграет коэффициент 1.20. Гол «красных дьяволов» доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» (29.11.2023)

«Манчестер Юнайтед» попытается возобновить свою кампанию в Лиге чемпионов, когда в среду на «Рамс Парк» встретится с турецким «Галатасараем».

В первом матче, состоявшемся в начале октября, стамбульцы дважды выходили вперёд и одержали победу на «Олд Траффорд» со счётом 3:2.

В результате после четырёх встреч «красные дьяволы» оказались на дне группы А, а «Галатасарай» и «Копенгаген» расположились на одно очко выше команды Эрика тен Хага.

Для начала давайте рассмотрим «львов», которые в субботу разгромили «Аланьяспор» со счётом 4:0. Таким образом, «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги, проиграв лишь 1 из 13 матчей в этом сезоне.

В Лиге чемпионов стамбульцы набрали 4 очка из 12 возможных, пропустив девять мячей. Тем не менее «Галатасарай» забивал хотя бы 1 гол в каждом из 10 последних матчей ЛЧ.

В минувшей встрече «Манчестер Юнайтед» одержал убедительную победу над «Эвертоном» со счётом 3:0 и закрепился на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

Эта игра запомнилась эффектным ударом Алехандро Гарначо, который вывел «красных дьяволов» вперёд всего через три минуты после стартового свистка.

В последнее время команда Эрика тен Хага добилась немалых успехов в чемпионате Англии, выиграв пять из шести матчей и оставаясь на расстоянии вытянутой руки от четвёрки лидеров.

Тем не менее «МЮ» проиграл три из четырёх встреч в Лиге чемпионов в этом сезоне, а значит, ему необходимо улучшить ситуацию, чтобы рассчитывать на продолжение сезона в еврокубках.

В первом матче «Галатасарай» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» со счётом 3:2, причём победному голу Мауро Икарди предшествовала красная карточка Каземиро.

Ожидается, что в среду в составе «львов» не будет центральных защитников Давинсона Санчеса и Абдулкерима Бардакчи.

В составе «МЮ» не сыграют Каземиро, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Джонни Эванс, Кристиан Эриксен, Тирелл Маласиа, Расмус Хойлунд и Джейдон Санчо.

Хотя в последнее время «красные дьяволы» впечатляют в АПЛ, их выступления в Лиге чемпионов не были достаточно хорошими. Плюс красную карточку в минувшей игре ЛЧ получил Рашфорд и не примет участия в этой встрече.

Учитывая это, мы прогнозируем, что «Галатасарай» навяжет борьбу «МЮ». Слишком много проблем с составом у тен Хага, непонятно, как он будет выкручиваться из такой ситуации. В этом плане дела у «львов» гораздо лучше. Отсюда следует ставка на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча за 2.10.

Ставка: индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5 мяча за 2.10.