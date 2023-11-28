«Севилья» — ПСВ. Команда Серхио Рамоса проявит волю к победе

Но никакого толку от этого не будет.

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — ПСВ. Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу севильцев можно с коэффициентом 2.65. Шансы «крестьян» оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Севилья» — ПСВ 29 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Севилья» — ПСВ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют севильцы, сыграет коэффициент 1.27. Гол «крестьян» доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — ПСВ (29.11.2023)

В среду вечером ПСВ отправляется в гости к «Севилье», чтобы решить свою судьбу в Лиге чемпионов.

Нидерландский клуб занимает второе место в группе B перед 5-м туром Лиги чемпионов. От идущего на первой строчке «Арсенала» его отделяют четыре очка.

Между тем разница голов — единственное, что разделяет ПСВ и «Ланс» в группе, а так у них одинаковое количество очков – по пять.

«Севилья» занимает последнее место в группе В. Красно-белые набрали всего два очка из 12 возможных в Лиге чемпионов.

Это кризисный сезон для севильцев. Тем не менее всего три очка отделяют их от второго места в группе. «Севилья» может обойти в группе ПСВ и «Ланс», выйдя на второе место в том случае, если выиграет оставшиеся встречи.

Эти команды играли между собой во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, и матч завершился со счётом 2:2. «Севилья» открыла счёт на 67-й минуте благодаря голу Неманьи Гуделя.

ПСВ сравнял счёт на 86-й минуте с пенальти. Люк де Йонг его реализовал, но радость была недолгой, потому что Юссеф Эн-Несири из «Севильи» вновь вывел испанцев вперёд. Однако на пятой минуте компенсированного времени Джордан Тезе забил ещё один гол и принёс ПСВ ничью.

Несмотря на продажу ключевых игроков в межсезонье, «крестьяне» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Они на семь очков опережают идущий на втором месте «Фейеноорд».

К матчу Лиги чемпионов в среду «крестьяне» подходят с шестиматчевой победной серией в первенстве.

«Севилья», напротив, снова борется за выживание. В этом сезоне она уже произвела одну смену тренера. Красно-белые не смогли выиграть ни одного из шести последних матчей Ла Лиги, пять раз сыграв вничью и один раз уступив.

В четырёх встречах Лиги чемпионов «Севилья» забила всего четыре гола, пропустив семь. Однако ПСВ забил и пропустил столько же мячей.

Первый матч между этими клубами завершился со счётом 2:2. Игра в среду в Севилье вновь должна завершиться с большим количеством голевых моментов. Серхио Рамос приложит максимум усилий, чтобы спасти команду и продолжить участвовать в еврокубках. Но соперник выглядит лучше. Поэтому ставим на то, что ПСВ не проиграет и обе забьют за 2.35.

Ставка: ПСВ не проиграет и обе забьют за 2.35.