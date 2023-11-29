«Аталанта» — «Спортинг». Миранчук примет участие в параде голов?

Вряд ли! Гасперини редко пользуется помощью Алексея — только тогда, когда нужна ротация. Но если будет шанс, то он должен его использовать.

30 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.20. Шансы лиссабонцев оценили в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» 30 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аталанта» — «Спортинг» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» (30.11.2023)

Игра 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» пройдёт 30 ноября на стадионе «Джевисс». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск. В очной встрече первого круга бергамаски обыграли «львов» на выезде со счётом 2:1. Сумеют ли подопечные Рубена Аморима взять реванш?

В минувшей игре Серии А «Аталанта» дома уступила «Наполи» со счётом 1:2. На этот раз Джан Пьеро Гасперини оставил Алексея Миранчука в запасе и не выпустил на замену. Вполне вероятно, что наставник вновь не воспользуется помощью россиянина, так как эта игра очень важная для выхода в плей-офф.

Инсайдеры сообщают, что Миранчук может в зимнее трансферное окно присоединиться к московскому «Локомотиву» на правах аренды. По крайней мере, голкипер железнодорожников Маринато Гильерме был бы рад такому развитию событий. Он уверен, что Алексей быстро адаптируется, поскольку хорошо знает клуб.

После четырёх туров Лиги Европы «Аталанта» набрала 10 очков и занимает первое место в таблице. Она уже обеспечила выход в плей-офф и не опустится ниже второго места. Команда обыграла «Ракув» (2:0), «Спортинг» (2:1) и «Штурм» (1:0), а выездную встречу с австрийским клубом завершила вничью (2:2). Подопечные Гасперини забили в текущем розыгрыше Лиги Европы семь мячей.

«Аталанту» выручает надёжная оборона. За четыре матча она пропустила лишь три гола. Отметим, что дома в текущем розыгрыше Лиги Европы бергамаски в защите выступили отлично — ни одного пропущенного гола, но и нападение «Штурма» и «Ракува» намного уступает в классе лиссабонцам.

После четырёх матчей «Спортинг» находится на втором месте в турнирной таблице группы Лиги Европы. Он пока не обеспечил себе участие в плей-офф. Зелёно-белые обыграли «Штурм» (2:1), «Ракув» (2:1) и с ним же сыграли вничью (1:1), а «Аталанте» уступили (1:2). Во всех матчах «львы» пропускали минимум один мяч.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Спортинг» выступает хорошо. Он занимает второе место в турнирной таблице. У «львов» одинаковое количество очков с «Бенфикой» — по 28, но соперник имеет преимущество в очных встречах. Наверняка подопечные Аморима будут бороться за титул, если сумеют избежать затяжных спадов формы.

Отлично складывается сезон у шведского нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. С учётом всех соревнований он провёл за команду 15 матчей, в которых забил 13 мячей. 25-летний форвард быстро адаптировался к тактической схеме Рубена Аморима и стал ключевым исполнителем в линии атаки «львов».

«Спортинг» выиграл только один из трёх последних выездных матчей с учётом всех соревнований. В чемпионате Португалии он победил «Боавишту» (2:0) и уступил «Бенфике» со счётом 1:2, а в Лиге Европы завершил вничью встречу с «Ракувом» (1:1).

В текущем сезоне Джан Пьеро Гасперини модернизирует привычную тактическую схему, поэтому часто в обороне возникают проблемы. В последних четырёх встречах с учётом всех соревнований его подопечные пропустили пять голов. В свою очередь, «Спортинг» забил в каждом матче текущего розыгрыша Лиги Европы. Поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.03.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» 30 ноября 2023 года

В очной встрече первого круга «Спортинг» создал несколько опасных моментов и забил бергамаскам. Рубен Аморим вряд ли будет отходить от привычной атакующей схемы, приносящей неплохой результат. Оборона «Аталанты» допускает ошибки в играх с сильными соперниками. Это доказали «Интер» и «Наполи», обыгравшие подопечных Гасперини в текущем сезоне с одинаковым счётом 2:1. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.03.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.03.