«Серветт» — «Рома». Жозе Моуринью придётся несладко

30 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Серветт» — «Рома». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.85. Шансы «гранатовых» оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Серветт» — «Рома» 30 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Серветт» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют «гранатовые», сыграет коэффициент 1.47. Гол римлян доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы «Серветт» — «Рома» (30.11.2023)

Близится момент, когда определятся все участники плей-офф Лиги Европы. 30 ноября пройдут матчи 5-го тура группового этапа. В одном из них «Серветт» на стадионе «Стад де Женев» будет принимать «Рому». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Гранатовые» занимают третье место в таблице группы, имея в активе четыре очка. Команда отстаёт от второй строчки на пять очков и на бумаге всё ещё имеет шансы на участие в плей-офф. Необходимо только выиграть две оставшиеся встречи и рассчитывать на ошибки со стороны конкурента.

«Серветт» одержал только одну победу в четырёх встречах Лиги Европы, обыграв «Шериф» со счётом 2:1, и с ним же сыграл вничью – 1:1. Уступили «гранатовые» в играх с пражской «Славией» (0:2) и «Ромой» (0:4). За это время подопечные Рене Вайлера забили всего лишь три мяча, пропустив восемь.

В чемпионате Швейцарии у «Серветта» дела идут хорошо. Он занимает третье место в турнирной таблице и отстаёт от лидирующего «Цюриха» всего на два очка. «Гранатовые» имеют победную серию длиной в семь встреч в первенстве страны. За этот отрезок они забили 16 мячей, а пропустили всего лишь четыре. В том числе подопечные Рене Вайлера обыграли лидирующий «Цюрих» со счётом 2:0.

«Рома» занимает вторую строчку в таблице группы, имея в активе девять очков. Ровно столько же у лидирующей «Славии», но она лучше по дополнительным показателям. Римлянам будет достаточно выиграть у «Серветта», чтобы обеспечить себе гарантированный выход в плей-офф. Всего «волки» победили в трёх встречах из четырёх. Они обыграли «Шериф» (2:1), «Серветт» (4:0) и «Славию» (2:0). Единственное поражение на групповом этапе ЛЕ клуб потерпел в игре с пражским клубом – 0:2.

Не всё так радужно у Моуринью в Серии А. После 13 туров «Рома» занимает пятую строчку, имея в активе 21 очко. От лидирующего «Интера» клуб отделяют 11 очков. Уже кажется, что сократить такой разрыв будет просто невозможно. Плохо выступают римляне на выездах, не выигрывая на протяжении трёх последних встреч. За это время они уступили «Интеру» (0:1), «Славии» (0:2) и сыграли вничью с «Лацио» (0:0). В последнем матче дома «волки» выиграли у «Удинезе» — 3:1.

Главная надежда Моуринью – это Лукаку. Бельгийский нападающий в текущем сезоне забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Недавно бывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» назвал его абсолютной голевой машиной. Но он отметил, что Ромелу не место в АПЛ, а в Серии А он чувствует себя просто великолепно. Видимо, всё так и есть.

Сердар Азмун, в свою очередь, забил пока только один гол за римлян. Недавно главный тренер высказался об иранском футболисте. Он сказал, что ему не хватает защитных способностей, чтобы быть настоящим игроком Моуринью. Также наставник добавил, что Дибала тоже не такой дисциплинированный, но двое таких игроков уже перебор. В любом случае Азмун не был заявлен на матчи Лиги Европы.

У римлян будет преимущество, но главное, чтобы они не допустили недооценку соперника, которого в первом круге разгромили со счётом 4:0. К тому же «Серветт» отлично выступает на домашнем стадионе и способен дать отпор. Мы считаем, что получится интересный и напряжённый матч, с голами от обеих сторон, но «Рома» сможет как минимум не проиграть. Ставки на то, что «волки» не уступят и обе забьют, принимают за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Серветт» — «Рома» 30 ноября 2023 года

«Серветт» не проигрывает на своём поле на протяжении девяти встреч во всех турнирах и выиграл семь последних матчей в чемпионате Швейцарии. «Рома» пусть не так стабильна, но у неё выше уровень первенства, состава и опытнее тренерский штаб. Лукаку в отличной форме и сможет вытащить римлян в плей-офф, но в целом матч получится обоюдоострым. Ставки на то, что «Рома» не проиграет и обе забьют, принимают за 2.15.

Ставка: «Рома» не проиграет и обе забьют за 2.15.