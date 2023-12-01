«Жирона» — «Валенсия». Довбик и Цыганков преследуют «Реал»

Украинские футболисты каждый матч проделывают колоссальную работу для того, чтобы их клуб был на высоте.

2 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Валенсия». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 1.68. Шансы «летучих мышей» оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Жирона» — «Валенсия» 2 декабря 2023 года

Эксперты считают, что «Жирона» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Валенсия» (02.12.2023)

В субботу, 2 декабря, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоится очередной тур Ла Лиги, в котором «Валенсия» встретится с «Жироной».

Бело-красные занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги и находятся в отличной форме в этом сезоне. На прошлой неделе они сыграли вничью со счётом 1:1 с «Атлетиком». Теперь нужна победа.

«Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры и в этом розыгрыше выглядит довольно впечатляюще. В минувшем матче «летучие мыши» сыграли вничью со счётом 0:0 с «Сельтой».

«Жирона» имеет столько же очков, сколько лидирующий «Реал». По дополнительным показателям она уступает, но команда не выступает в еврокубках, а значит, может бросить все силы на борьбу за чемпионство в Испании.

Интересно, что единственное в этом сезоне поражение подопечные Мичела потерпели как раз в игре с мадридцами – 0:3.

В остальном их беспроигрышная серия в Ла Лиге длится на протяжении шести матчей, из которых пять завершились победами. Впечатляет работа украинского футболиста Довбика на поле. Он уже забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Также похвалы заслуживает его соотечественник Виктор Цыганков, который записал в актив три мяча и два ассиста.

Показатели «Валенсии» в минувшем сезоне были настолько разочаровывающими, что в этом будет трудно добиться результата ещё хуже. Команда заняла 16-е место, что является самым низким показателем с момента её вылета в Сегунду в 1986 году.

Неудивительно, что в этом розыгрыше «летучие мыши» стараются показывать более стабильные результаты, имея в своём активе пять побед, четыре ничьих и пять поражений в 14 матчах, что позволило им занять 10-е место с 19 очками.

Команда Рубена Барахи проиграла только один из последних шести матчей в Ла Лиге. Недавно она с разгромом уступила «Реалу» — 1:5, а затем сыграла в безголевую ничью с «Сельтой». В этом сезоне «Валенсия» не может похвастаться большим количеством голов: в 14 матчах она забила всего 16 мячей.

«Летучие мыши», безусловно, способны помериться силами с лучшими командами чемпионата Испании, и гости будут рады возможности нанести «Жироне» второе поражение в Ла Лиге в эти выходные. Однако сил у них не хватит, ведь благодаря своему мастерству и более стабильным результатам, а также мотивации вернуться на первое место бело-красные будут сильнее. Предлагаем ставку на победу «Жироны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

Ставка: победа «Жироны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.50.