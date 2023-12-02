Бенеил Дариуш — Арман Царукян. Американец недооценивает россиянина

Рассчитываем на сюрприз и на то, что поединок не будет коротким.

В ночь со 2 на 3 декабря состоится турнир UFC on ESPN 52 на арене «Муди-центр» в Остине. В одном из поединков Бенеил Дариуш будет драться с Арманом Царукяном. Начало поединка — не ранее 2:30 мск.

Где смотреть бой Бенеил Дариуш — Арман Царукян

В прямом эфире поединок Бенеил Дариуш – Арман Царукян покажут на телеканале «Матч!», как и весь основной кард.

Коэффициенты букмекеров на бой Бенеил Дариуш — Арман Царукян (03.12.2023)

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом россиянина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.30. Шансы американского бойцы оценили в 3.60. Вероятность ничьей – 61.0. Букмекеры сомневаются, что поединок продлится всю дистанцию: поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.92, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.83.

Прогноз на бой Бенеил Дариуш — Арман Царукян 3 декабря 2023 года

После восьми боёв и шумихи вокруг долгожданного поединка с Чарльзом Оливейрой Бенеил Дариуш потерпел одно из самых тяжёлых поражений в своей карьере. Это был самый большой поединок в его жизни, и, хотя американец долго готовился ко встрече с Оливейрой, он не показал себя с лучшей стороны.

Во многом это можно объяснить мастерством и аурой бразильского бойца, поэтому Дариуш будет более уверен в себе в бою с Царукяном, зная, что он более опытный и высокорейтинговый спортсмен. Не так давно мы видели его в лучшей форме, так что последний результат не должен сбивать с толку.

Дариуш — фантастический борец, и у него будет небольшое преимущество в росте над Царукяном. Это даст Бенеилу преимущество при защите от тейкдаунов. Он также отлично боксирует, когда находит свою дистанцию, и сможет использовать разнообразные приёмы в поединке с россиянином.

Также стоит учесть, что в последнее время выносливость американца находится под вопросом, а мощь его подбородка, конечно, уже не та, что раньше, после всех поединков. Бенеилу Дариушу придётся очень хорошо защищаться и следить за тем, чтобы Царукян не наносил по нему плотных и точечных ударов.

Арман впечатляюще продвигается по рейтингу, и в лице Бенеила Дариуша ему предстоит пройти самое сложное испытание в своей карьере. В поединке с Матеушем Гамротом ему было чему поучиться в плане борьбы и поддержания ударной мощи.

С тех пор Царукян выглядит очень остро и отлично сочетает свои боевые искусства. Он также обладает очень сильной борцовской базой и проводит в три раза больше тейкдаунов за поединок, чем Дариуш. Ему придётся опасаться джиу-джитсу от американского спортсмена, но Арман уверен в своих силах.

Царукян также является очень искусным бойцом в стойке и использует множество вариаций ударов локтями и коленями. В этом бою он будет иметь небольшой недостаток в габаритах, так что ему придётся сокращать дистанцию во время разменов ударами. Кроме того, это самый большой шаг вперёд в плане конкуренции за всю его карьеру, так что будет интересно посмотреть, как он отреагирует на бой с таким элитным спортсменом, как Дариуш.

Тем не менее Царукян не зря является фаворитом, и его молодость и атлетизм должны принести дивиденды в этом бою. Поклонники боёв с особым нетерпением ждут этой схватки, ведь в ней встретятся два лучших финишёра в лёгком весе. Оба бойца обладают невероятным набором ударов, которые они могут использовать. Если Арман подойдёт к этому бою с лучшей подготовкой, то, несомненно, он сможет найти способ провести нокаутирующий удар.

Однако для Царукяна это серьёзный шаг вперёд, и мы ещё не видели, чтобы он встречался с таким талантливым ударником и грэпплером, как Дариуш. На россиянина это может оказывать давление, и если Дариуш будет полностью здоров и сосредоточен, то он сможет вырвать этот бой. Он всё ещё занимает четвёртое место в рейтинге легковесов.

Учитывая всё это и то, что в этой схватке трудно выбрать фаворита, мы считаем, что поединок закончится досрочно, но не раньше третьего раунда. Оба бойца часто затягивают до судейского решения, и этот поединок не станет исключением. Наша ставка на то, что бой завершится на дистанции с третьего по пятый раунд за 3.10.

Ставка: бой завершится в 3-5-м раунде за 3.10.