«Ливерпуль» — «Фулхэм». Юрген Клопп ещё удивит лидеров!

Рано сбрасывать со счетов «красных», они ещё поборются за чемпионство.

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.25. Шансы «дачников» оценили в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» 3 декабря 2023 года

Эксперты считают, что встреча «Ливерпуль» — «Фулхэм» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» (03.12.2023)

Один из пяти матчей, которые пройдут в АПЛ 3 декабря, состоится на «Энфилде»: «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом».

Хозяева начинают этот тур на третьем месте с 28 очками, в то время как гости находятся на 14-й строчке с 15 очками.

«Красные» подходят к этому матчу после домашней победы над ЛАСКом со счётом 4:0 в Лиге Европы. Они забили два гола за 15 минут с момента стартового свистка. Во втором тайме «Ливерпуль» забил ещё два мяча и досрочно оформил выход в плей-офф.

Победа во встрече Лиги Европы означает, что «красные» не проигрывают 10 из 11 последних матчей во всех соревнованиях. За это время они побеждали бельгийский «Юнион» и «Тулузу» в ЛЕ, а «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Брентфорд» – в АПЛ. Также «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в гостях в Кубке лиги.

Тенденции показывают, что подопечные Юргена Клоппа не знают поражений в 18 последних домашних играх чемпионата Англии. Команда выиграла шесть последних встреч на своём поле в первенстве, а в четырёх из них не пропустила даже гола.

«Фулхэм» приедет на «Энфилд», обыграв в последнем туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» со счётом 3:2.

Дважды «дачники» выходили вперёд, но оба раза позволяли «волкам» вернуться в игру. На 94-й минуте в ворота лондонского клуба был назначен пенальти, и Виллиан принёс «Фулхэму» три очка.

Победа в игре с «Вулверхэмптоном» означает, что «дачники» остались непобеждёнными в трёх из пяти последних матчей во всех соревнованиях.

Кроме встречи с «волками», «Фулхэм» победил в Кубке лиги «Ипсвич Таун» со счётом 3:1, а в Премьер-лиге взял очко, сыграв вничью с «Брайтоном» – 1:1. Два поражения пришлись на домашний матч с «Манчестер Юнайтед» и с «Астон Виллой» в первенстве. Однако «дачники» не смогли выиграть ни одной из последних шести выездных встреч АПЛ.

«Ливерпуль» остался без травмированных Диогу Жоты, Алисона Бекера и Эндрю Робертсона. Также есть сомнения по поводу физической формы Стефана Байчетича.

У «Фулхэма» три игрока находятся в лазарете: Адама Траоре, Родриго Мунис и Исса Диоп.

«Красные» демонстрируют внушительную результативность и встречаются с «дачниками», которым сложно побеждать на выезде. Мы ожидаем, что «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за коэффициент 2.15.

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.15.