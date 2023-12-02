«Гавр» — «ПСЖ». Скромный Кузяев или звёздный Мбаппе? Фаворит очевиден!

2 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Франции «Гавр» — «ПСЖ». Начало игры — в 15:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.32. Шансы «небесных» оценили в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Гавр» — «ПСЖ» 2 декабря 2023 года

Эксперты считают, что «Гавр» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура Лиги 1 «Гавр» — «ПСЖ» (02.12.2023)

3 декабря в матче 14-го тура чемпионата Франции «Гавр» будет принимать «ПСЖ» на стадионе «Стад Осеан». Начало встречи запланировано на 15:00 мск. Что смогут гости продемонстрировать в игре с лидером?

«Небесные» занимают восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 16 очков. Для команды это первый сезон после того, как она поднялась из Лиги 2. Как для новичка – результаты очень хорошие. Тёмно-синие претендуют на путёвки в еврокубки. Они отстают от шестой строчки всего лишь на три очка.

«Гавр» лидирует по количеству ничейных результатов в первенстве. Он 7 из 13 встреч завершил вничью, выиграв только три. За это время он забил 12 голов, а пропустил – 13. Беспроигрышная серия «небесных» насчитывает пять матчей, в которых они обыграли только «Тулузу» (2:1), а с «Лансом», «Метцем», «Монако» и «Нантом» завершили встречи вничью с одинаковым счётом 0:0.

Тёмно-синие не забивали в шести из семи последних матчей. У них есть явные проблемы с результативностью, но это не мешает находиться на такой выгодной позиции в турнирной таблице. Далер Кузяев, приобретённый летом у «Зенита», быстро стал основным футболистом. Причём россиянин смог уверенно работать практически на всех позициях. Он хорош как защите, так и в атаке.

Таким образом, Лука Элснер получил за небольшую сумму универсального футболиста. Правда, за 13 матчей в текущем сезоне Кузяев забил всего лишь два мяча. Причём второй гол он забил ещё во встрече 4-го тура Лиги 1. С тех пор прошло много времени, но при игре в обороне Далер выглядит незаменимым. Поможет ли его способность успевать играть везде в матче с лидером?

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 30 очков. Однако в любой момент парижане могут утратить первое место, потому что опережают «Ниццу» всего лишь на одно очко. Как раз во встрече с «орлятами» парижане потерпели единственное поражение в этом сезоне, со счётом 2:3.

После этого их беспроигрышная серия достигла восьми матчей в Лиге 1, причём семь из них завершились победой красно-синих. «ПСЖ» является самой результативной командой в чемпионате Франции. Клуб забил уже 34 гола, причём 14 из них записал на свой счёт Килиан Мбаппе.

Француз явно в ударе и отмечается результативными действиями на протяжении пяти встреч во всех турнирах, в том числе с учётом матчей за сборную. Его гол в последней игре Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» спас от поражения «ПСЖ» — 1:1. Забит он был на 90+8-й минуте. На протяжении всей встречи парижане раз за разом штурмовали ворота красно-синих, но вратарь был великолепен, а огромное количество моментов упустил или испортил Брэдли Баркола.

Подопечные Луиса Энрике по-прежнему не решили задачи с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, занимая второе место в группе и имея в активе семь очков. У «Ньюкасла» с третьей строчки пять очков. Всё решится в заключительном 6-м туре.

Парижан ждёт непростая задача – вскрыть плотную и вязкую оборону «Гавра», но они с этим справятся. Правда, победа не будет крупной, поэтому рекомендуем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет с разницей в два или три мяча, за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Гавр» — «ПСЖ» 2 декабря 2023 года

«Гавр» выживает и набирает очки только за счёт того, что держит плотную оборону. Однако отладить все механизмы до идеала, кажется, невозможно. Когда-то система даст сбой. Нет сомнений, что «небесные» будут выглядеть достойно на фоне «ПСЖ», но они проиграют. Парижане мотивированы борьбой за чемпионство, они идут плотно со вторым местом. Плюс в шикарной форме находится Мбаппе, а он способен забить гол или два. Предлагаем поставить на победу красно-синих с разницей в два или три мяча, но вряд ли счёт будет крупным или «Гавр» забьёт.

Ставка: победа «ПСЖ» с разницей в 2-3 гола за 2.45.