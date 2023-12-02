«Челси» — «Брайтон». Доверие к Мудрику упало

Почеттино стал реже выпускать футболиста, потому что он не приносит никакой пользы! Как это скажется на результатах?

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.75. Шансы «чаек» оценили в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Брайтон» 3 декабря 2023 года

Эксперты считают, что «Челси» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон» (03.12.2023)

3 декабря в английской Премьер-лиге состоятся пять матчей, в том числе встреча между «Челси» и «Брайтоном». Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж», и хозяева начинают выходные на 10-м месте с 16 очками, в то время как гости занимают восьмую строчку с 22 очками.

«Синие» выйдут на игру после досадного поражения в матче с «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:4 в прошлые выходные. «Сороки» открыли счёт всего через 13 минут, но «аристократы» ответили через 10 минут.

Во втором тайме «Ньюкасл» забил два гола за несколько минут, а после удаления Риса Джеймса «Челси» пропустил четвёртый мяч за семь минут до финального свистка.

Это поражение означает, что «синие» выиграли только два из шести последних матчей во всех соревнованиях. Эти победы были одержаны в играх с «Блэкберном» (2:0) в Кубке лиги и с «Тоттенхэмом» в АПЛ со счётом 4:1.

Что касается чемпионата Англии, то «Челси» выиграл только одну из пяти последних встреч. За это время он дважды уступил и столько же раз сыграл вничью. «Аристократам» с трудом удаётся побеждать в матчах АПЛ на своём поле, что удивляет.

Согласно тенденциям, подопечные Почеттино выиграли только 1 из 14 последних домашних матчей первенства – это очень плохая статистика.

«Брайтон» приезжает на «Стэмфорд Бридж», обыграв в четверг вечером афинский АЕК со счётом 1:0 в Лиге Европы. Единственный гол в матче был забит с пенальти на 55-й минуте, и этот результат означает, что «чайки» обеспечили себе место в плей-офф.

Таким образом, «альбион» остался непобеждённым в последних семи встречах во всех соревнованиях.

За это время он обыграл «Ноттингем Форест» в АПЛ, а также дважды «Аякс» в Лиге Европы. «Брайтон» также сыграл вничью с «Фулхэмом», «Эвертоном» и «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии. Согласно тенденциям, «чайки» не проигрывают четыре последние встречи первенства, но победили только в одной из них.

У «синих» отсутствуют дисквалифицированные Рис Джеймс и Марк Кукурелья. Бенджамин Чилуэлл травмирован, а также под вопросом физическая форма Ромео Лавиа, Карни Чуквуэмеки, Трево Чалобы и Кристофера Нкунку.

У «Брайтона» также отстранены два игрока: Махмуд Дауд и Льюис Данк. Солли Марч и Хулио Энсисо травмированы, а Тарик Лампти, Ансу Фати, Адам Уэбстер, Первис Эступиньян и Дэнни Уэлбек находятся под вопросом.

Это должна быть интересная игра, и мы ожидаем, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5 мяча. «Челси» испытывает трудности дома, а «Брайтону» нелегко даются победы в АПЛ, поэтому матч может закончиться вничью. Ставки на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.93.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.