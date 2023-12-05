«Марсель» — «Лион». Пьер-Эмерик Обамеянг внесёт свой вклад

Благодаря возрастному футболисту удалось добыть победы в двух последних встречах. В этой он будет так же хорош?

6 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу провансальцев можно с коэффициентом 1.70. Шансы «львов» оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Марсель» — «Лион» 6 декабря 2023 года

Эксперты считают, что «Марсель» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Лион» (06.12.2023)

На 6 декабря в Лиге 1 запланирована одна перенесённая встреча. «Марсель» на стадионе «Велодром» будет принимать «Лион» в матче 10-го тура. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Провансальцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 17 очков. До зоны попадания в Лигу конференций на следующий сезон они отстают на пять очков. Не сказать, что сезон для подопечных Дженнаро Гаттузо складывается удачно, ведь выиграли всего четыре матча из 13, а также пять раз сыграли вничью.

На домашнем стадионе «Марсель» не проигрывал встречи в Лиге 1, одержав все четыре победы и дважды завершив матчи вничью. За это время южанами было забито девять мячей, а пропущен всего лишь один – в игре с «Реймсом» ещё на старте сезона.

Никому не уступили провансальцы и во встречах Лиги Европы на своём поле. При домашних трибунах «Марсель» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), а победил АЕК (3:1) и «Аякс» (4:3). По сравнению с матчами в Лиге 1, в еврокубках южане очень часто и много пропускали. Это означает, что их оборона всё-таки уязвима.

Всего в пяти последних встречах провансальцы проиграли только «Лансу» (0:1), а вничью завершили матч с «Страсбургом» (1:1). Обыграли они АЕК (2:0) и «Аякс» (4:3). Обамеянг в последних двух встречах забил четыре мяча. Он оформил хет-трик в игре с «аяксидами» и забил гол в матче с «Ренном».

Пришёл к нужным кондициям бывший футболист «Спартака». Самуэль Жиго полностью восстановился после травмы и в трёх последних матчах, в которых принимал участие, отыграл все 90 минут. В защите на него очень сильно полагается Гаттузо.

«Лион» переживает очень тяжёлые времена. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего лишь семь очков. Отставание от 15-й строчки составляет шесть очков, но нет предпосылок к тому, что команде удастся исправить положение. Единственную победу в этом сезоне в Лиге 1 «львы» одержали во встрече с «Ренном» со счётом 1:0. Также они четыре раза сыграли вничью.

В пяти последних матчах «Лион» как раз выиграл у «Ренна», а также завершил вничью встречу с «Метцем» (1:1). Уступил клуб занимающему предпоследнее место «Клермону» (1:2), «Лиллю» (0:2) и «Лансу» (2:3). Таким образом, эти результаты показывают, что «львы» не готовы бороться за сохранение прописки, проигрывая даже своим главным конкурентам из нижней части таблицы.

В конце ноября руководство уволило главного тренера – Фабио Гроссо. После этого команда резко набрала четыре очка в двух встречах, но затем потерпела два поражения, вернувшись к своему привычному ритму. Пока непонятно, кто возглавит команду и будет ли хоть какой-то толк от таких перестановок.

Почти не остаётся сомнений, что выступающий так хорошо на домашнем стадионе и находящийся в более стабильной форме «Марсель» выиграет у «Лиона». У «львов» происходят какие-то изменения, а импульса после увольнения тренера хватило лишь на две встречи. Возможно, что будет лучше, но пока в клубе наводят порядок, он стал пропускать больше голов. Предлагаем ставку на победу провансальцев и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.93.

Прогноз и ставки на матч «Марсель» — «Лион» 6 декабря 2023 года

«Марсель» не знает поражений на домашнем стадионе в этом сезоне, причём это касается не только матчей в Лиге 1, но и еврокубков. Команда на хорошем ходу, и даже часто начинающий матчи в запасе Обамеянг оказывается очень полезным. Кажется, возраст на нём не сказывается. «Лион» находится на дне таблицы, Фабио Гроссо уволили, но замену пока не нашли. Предпосылок к тому, что он обыграет мотивированных провансальцев, нет. Предлагаем поставить на победу «Марселя» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча.

Ставка: победа «Марселя» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.93.