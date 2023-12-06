«Ориуэла» — «Жирона». Довбик и Цыганков готовятся к «Барселоне»

7 декабря состоится матч второго раунда Кубка Испании «Ориуэла» — «Жирона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Жироны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Ориуэлы» оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Ориуэла» — «Жирона» 7 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ориуэла» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.84. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч второго раунда Кубка Испании «Ориуэла» — «Жирона» (07.12.2023)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 15 туров Ла Лиги, а также игры первого раунда Кубка страны. На 7 декабря запланировано множество матчей второго раунда турнира. В одном из них «Ориуэла» примет «Жирону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

За всю историю существования «Ориуэла» ни разу не выступала ни в Сегунде, ни в Примере. Лучшим её достижением является четвёртое место в третьем по значимости дивизионе Испании в сезоне-2011/2012. С тех пор дела команды стали только хуже.

«Скорпионы» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице третьего по значимости дивизиона Испании. В 14 встречах они одержали только четыре победы и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени они забили только 16 мячей, а пропустили — 22.

Во второй раунд Кубка Испании команда вышла не без удачи. На предыдущей стадии она с трудом обыграла располагающийся в середине турнирной таблицы третьего по силе дивизиона страны «Химнастик» (0:0, 6:5 пен.). Удастся ли «скорпионам» совершить сенсацию?

«Жирона» стремительно прогрессирует. Ещё в позапрошлом сезоне она выступала в Сегунде. На данный же момент бело-красные располагаются на второй строчке в турнирной таблице Примеры. У них столько же очков, сколько у лидирующего мадридского «Реала», но чуть хуже дополнительные показатели.

В 15 встречах в Ла Лиге подопечные Анхеля Мичела уступили только «Реалу» (0:3). Также они сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Атлетиком» (1:1). За этот отрезок времени «Жирона» пропустила только 18 мячей, а забила 34 — больше всех. Семь из них записал на свой счёт Артём Довбик.

26-летний украинский нападающий занимает вторую строчку в списке лучших футболистов чемпионата Испании по системе «гол+пас». На его счету 11 результативных действий в 14 матчах. Отлично дополняет Довбика его соотечественник Виктор Цыганков. Он принял участие в 13 встречах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

У Цыганкова результативность похуже, но он привносит куда больший вклад в успехи клуба, чем Довбик. Им заинтересовалось множество топовых команд. Сообщается, что Виктор может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». По информации СМИ, если он уйдёт зимой в другой клуб, «Жирона» планирует приобрести на замену другого украинца — Илью Квасницу, выступающего за «Рух».

Так или иначе, в грядущем матче Довбик и Цыганков вряд ли появятся на поле. Через несколько дней после матча с «Ориуэлой» бело-красных ждёт встреча с «Барселоной» в первенстве. С огромной долей вероятности Мичел оставит украинцев в запасе, чтобы к игре с каталонцами они подошли с хорошим запасом сил.

Понятно, что у «Ориуэлы» намного меньше ресурсов, чем у «Жироны». Однако в её пользу может сыграть несколько факторов. Во-первых, встреча пройдёт на домашнем стадионе «скорпионов». Во-вторых, соперник может недооценить их. Ну и в третьих, Мичел наверняка побережёт силы лидеров и прибегнет к экспериментам.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.12. Дотерпеть до серии пенальти у «скорпионов» вряд ли получится. Разница в классе слишком велика. Однако «Ориуэла» наверняка навяжет борьбу «Жироне» и постарается пропустить как можно меньше.

Во встрече первого раунда Кубка Испании «Жирона» лишь в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу у располагающегося в самом низу турнирной таблицы пятого по значимости дивизиона Испании «Сан Роке де Лепе» (2:1). Скорее всего, подобным образом сложится и грядущий матч.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Ориуэла» — «Жирона» 7 декабря 2023 года

«Ориуэла» является явным аутсайдером. У неё намного хуже состав. Однако есть уверенность, что «скорпионы» сумеют навязать борьбу «Жироне» и проиграют не с разгромным счётом. У бело-красных не такая уж и большая глубина состава, а силы ведущих футболистов Мичел наверняка побережёт для встречи с «Барселоной». Если «Сан Роке де Лепе» бело-красные обыграли не без труда, то и в этот раз, скорее всего, победят с минимальным перевесом.

Ставка: победа «Жироны» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.