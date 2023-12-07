«Аль-Наср» — «Эр-Рияд». Криштиану Роналду — прирождённый победитель

8 декабря состоится матч 16-го тура Про-Лиги «Аль-Наср» — «Эр-Рияд». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» можно с коэффициентом 1.12. Шансы «Эр-Рияда» оцениваются в 15.5. На ничью дают коэффициент 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Эр-Рияд» 8 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Наср» — «Эр-Рияд» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен с коэффициентом за 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.07.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Эр-Рияд» (08.12.2023)

Матч 16-го тура Про-Лиги «Аль-Наср» — «Эр-Рияд» начнётся 8 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск. Тренерский штаб «всемирного клуба» в минувшей игре Лиги чемпионов АФК с «Истиклолом» предоставил отдых нападающему Криштиану Роналду. Ждать ли от португальца забитых мячей?

«Аль-Наср» в последнем матче Про-Лиги уступил на выезде «Аль-Хилялю» (0:3). Соперник с первых минут завладел инициативой, оставив Криштиану Роналду мало шансов на создание опасных моментов. Тем не менее в первом тайме команды не открыли счёт.

После перерыва «Аль-Хиляль» прибавил. На 64-й минуте сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич забил мяч. Затем произошёл спорный эпизод с участием Криштиану Роналду. Судья отменил гол португальца, разглядев офсайд. Футболисты «всемирного клуба» потеряли концентрацию и дважды пропустили незадолго до окончания встречи.

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции высказал претензии к качеству игры команды. Он отметил, что с самого начала встречи его подопечные совершали однотипные ошибки, которые в конечном итоге привели к разгромному поражению.

«Аль-Наср» находится на втором месте в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 34 очка. Он выиграл 11 встреч и одну завершил вничью из 15. Стоит отметить, что дома «всемирный клуб» провёл семь игр, в которых одержал пять побед и один матч завершил вничью. На своём поле команда забила 17 голов.

В последних пяти встречах Про-Лиги подопечные Луиша Каштру выступили хорошо. Они победили «Аль-Фейху» (3:1), «Аль-Халидж» (2:0), «Аль-Вахду» (3:1) и «Аль-Охдуд» (3:0), а уступили «Аль-Хилялю» (0:3).

«Эр-Рияд» в минувшем туре чемпионата Саудовской Аравии дома сыграл вничью с «Аль-Хазмом» (0:0). Подопечные Одаира Эллманна неожиданно слабо провели матч с аутсайдером Про-Лиги. Соперник нанёс 15 ударов по воротам, но самоотверженная игра голкипера Мартина Кампаньи уберегла команду от поражения.

На выезде футболисты «Эр-Рияда» выступают нестабильно. В последних пяти встречах в гостях они победили «Абху» (1:0), «Аль-Таавун» (2:1), а уступили «Аль-Хилялю» (1:6), «Аль-Таи» (2:3) и «Аль-Ахли» (0:3).

«Эр-Рияд» занимает 13-е место в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 16 очков. Команда выиграла четыре встречи и столько же завершила вничью. У неё 29 пропущенных мячей за 15 встреч, что свидетельствует об отсутствии надёжной обороны. Есть проблемы с созданием и реализацией опасных моментов — всего 14 забитых голов.

Весьма вероятно, что нападающий «всемирного клуба» Криштиану Роналду после отдыха вновь займёт место в стартовом составе. Португалец постарается реабилитироваться за поражение в минувшем туре. Защита «Эр-Рияда» регулярно допускает грубые ошибки. Рассмотрим ставку на победу «Аль-Насра» с форой (-2.5) за 2.03.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Эр-Рияд» 8 декабря 2023 года

Несмотря на поражение в матче с «Аль-Хилялем», подопечные Луиша Каштру остаются в гонке за чемпионским титулом. Впереди ещё много игр, поэтому шанс сократить отставание от «лидеров» обязательно представится. Криштиану Роналду не разучился забивать голы. Оборона «Эр-Рияда» регулярно ошибается, позволяя соперникам свободно атаковать. Вот и поставим на победу «Аль-Насра» с форой (-2.5) мяча за 2.03.

Ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-2.5) за 2.03.