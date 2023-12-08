«Ренн» — «Монако». Александр Головин — русский волшебник!

9 декабря состоится матч 15-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Монако». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-чёрных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех монегасков оценивается в 2.82. На ничью дают коэффициент 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ренн» — «Монако» 9 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Ренн» — «Монако» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен за 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Ренн» — «Монако» (09.12.2023)

Игра 15-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Монако» пройдёт 9 декабря на стадионе «Роазон Парк». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Лидера красно-белых Александра Головина болельщики выбрали лучшим игроком минувшего матча с «Монпелье». Очень много наград у россиянина в этом сезоне.

Наверняка болельщики оценили, что в 14-м туре чемпионата Франции игрок сборной России установил ряд личных статистических достижений. За свой 150-й матч в Лиге 1 Александр сделал рекордные за время выступлений во французском чемпионате 99 касаний мяча, а также восемь передач под удар.

Недавно авторитетное спортивное издание поставило лестную оценку Головину. Александра назвали российским волшебником «Монако», который вышел на пик формы под управлением главного тренера Ади Хюттера. Полузащитник красно-белых в этом сезоне первенства забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, в последнем матче Лиги 1 «Монако» дома обыграл «Монпелье» со счётом 2:0. В составе монегасков голами отметились Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер. Красно-белые с первых минут встречи завладели инициативой и методично расшатывали оборону соперника.

Монегаски выступают в этом сезоне очень хорошо. После 14 туров чемпионата Франции они набрали 27 очков и находятся на третьем месте в таблице. Отметим, что «Монако» в последних пяти встречах первенства немного сбавил ход. Клуб победил «Брест» (2:0) и «Монпелье» (2:0), завершил вничью игру с «Гавром» (0:0), а уступил «Лиллю» (0:2) и «ПСЖ» (2:5).

А вот «Ренн» в последнем матче проиграл на выезде «Марселю» со счётом 0:2. Сопернику удалось забить быстрый гол с пенальти благодаря Пьер-Эмерику Обамеянгу. Красно-чёрным пришлось переходить на атакующую тактическую модель, но сравнять счёт не удалось.

Кроме того, во втором тайме подопечные Бруно Женезио остались в меньшинстве после удаления Кристофера Ву. Это максимально усложнило задачу футболистам «Ренна».

Красно-чёрные плохо провёли пять последних матчей в Лиге 1. Они победили только «Реймс» (3:1), проиграли «Ницце» (0:2), «Лиону» (0:1) и «Марселю» (0:2), а встречу с «Страсбургом» (1:1) завершили вничью. Отметим, что четыре из этих матчей заканчивались тоталом меньше 2.5 мяча.

«Ренн» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 15 очков. Клуб выиграл три встречи и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене красно-чёрные провели восемь игр, в которых одержали три победы.

Дома подопечные Бруно Женезио выступают нестабильно. Они пытаются доминировать через контроль мяча, но соперники, хорошо умеющие контратаковать на свободном пространстве, легко преодолевают защиту «Ренна» и создают опасные моменты возле его ворот.

Главный тренер красно-белых Ади Хюттер сумел найти оптимальную тактическую схему, чтобы максимально использовать лучшие качества своих футболистов. Но в последних встречах у монегасков, впрочем, как и у «Ренна», снизилась результативность. Предположим, что «Монако» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.30.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Монако» 9 декабря 2023 года

Ади Хюттер оказался идеальной кандидатурой на посту главного тренера команды, и она хорошо выступает в текущем сезоне. На чемпионство рассчитывать клубу вряд ли приходится, но за место в Лиге чемпионов стоит побороться. Кроме того, на пике формы Александр Головин, который в одиночку может решить исход встречи в пользу красно-белых. Отметим, что в последнее время снизилась результативность у «Ренна» и «Монако». Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что монегаски не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.30.

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.