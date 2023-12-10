Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова. Разин и Аршавин зададут ритм Кудашову

У тренера «Металлурга» и бывшего футболиста лондонского «Арсенала» неплохо получается, но и наставник «Динамо» не отстаёт.

10 декабря состоится Матч звёзд КХЛ Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова. Начало игры — в 18:15 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу любой из команд можно с одинаковым коэффициентом 2.30. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова 10 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова получится результативным: тотал больше 13.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 13.5 шайбы — за 2.00 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Матч звёзд КХЛ Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова (10.12.2023)

10 декабря состоится финал Матча звёзд КХЛ между Дивизионом Харламова и Дивизионом Тарасова. Начало игры запланировано на 18:15 мск. Игры проходят в формате «3х3». Впервые помощниками главных тренеров команд стали бывшие футболисты.

Дивизион Харламова возглавил Андрей Разин. Бывший наставник «Северстали» проводит великолепный сезон вместе с «Металлургом». Однако так же легко он принял управление командой на Матч звёзд КХЛ и одержал победу в игре с Дивизионом Чернышёва. Причём трудовую и волевую.

Подопечные Кравца выиграли первый период со счётом 4:1, но во втором полностью провалились, уступив – 2:7. В итоге Дивизион Харламова одержал победу с общим счётом 8:6. Капитан команды Александр Радулов забросил одну шайбу, а Трой Джозефс и Никита Гребёнкин оформили по дублю.

Ассистирует Разину бывший футболист Андрей Аршавин. У него спросили, следит ли он за КХЛ и знает ли, что Андрей Владимирович сейчас работает с «Металлургом». Выступающий некогда за лондонский «Арсенал» спортсмен ответил, что не знал об этом, потому что в этом году редко следил за КХЛ.

Евгений Аликин на воротах оказался надёжнее, чем его напарник Владислав Подъяпольский. Голкипер «Лады» проиграл первый период, пропустив четыре шайбы, а хоккеист «Автомобилиста» выиграл второй, пропустив всего два гола. Наверняка Разин вновь проведёт ротацию вратарей, чтобы никого не оставлять без работы.

Дивизион Тарасова с точно таким же счётом 8:6 обыграл Дивизион Боброва. Подопечные Алексея Кудашова бодро начали первый период и выиграли его со счётом 6:3. Затем вторую часть встречи они провели в спокойном режиме, проиграв минимально – 2:3. Таким образом, у команды не возникло особых проблем.

Максим Шалунов из «Локомотива» стал автором хет-трика. Также одну из шайб забросил Никита Гусев. В остальном похвалы заслужила вся команда Дивизиона Тарасова. Ей удалось сдержать натиск Дивизиона Боброва, в котором выступали Голдобин и Порядин из «Спартака» — самого результативного клуба КХЛ.

Интересный случай произошёл во время встречи. Помощник главного тренера Алексея Кудашова бывший футболист сборной России Роман Широков получил жёлтую карточку. Вероятнее всего, арбитры показали ему её из-за какого-то высказывания, явно не понравившегося им. В хоккее нужно быть аккуратнее со словами.

Если первые матчи получились такими зрелищными, запоминающимися и результативными, то финальная встреча должна понравиться болельщикам ещё больше. Трудно выявить победителя в мини-турнире, в котором шансы у всех равны. Поэтому нашей ставкой будет тотал больше 13.5 шайбы за 1.72 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова 10 декабря 2023 года

Обе команды выиграли свои минувшие матчи с одинаковым счётом 8:6. Соперники у Кудашова и Разина были очень серьёзными, обладающими более мощным атакующим потенциалом. Однако наставники справились, возможно, вклад внесли и бывшие футболисты Аршавин и Широков. Интересно, что после Матча звёзд КХЛ Андрей назвал Романа лучшим хоккеистом среди бывших футболистов. От финала все ждут ещё большего зрелища, да и сами хоккеисты должны освоиться в режиме мини-турнира и показать более яркую игру. Поэтому предлагаем поставить на тотал больше 13.5 шайбы за 1.72 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 13.5 шайбы за 1.72.

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