«Чикаго» — «Вашингтон». Александр Овечкин избежит повторения антирекорда

11 декабря состоится матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» можно с коэффициентом 2.05. Шансы «Блэкхоукс» оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Чикаго» — «Вашингтон» 11 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Чикаго» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.52. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» (11.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На 11 декабря запланировано большое количество матчей в НХЛ. Среди них выделяется игра «Чикаго» с «Вашингтоном», которая пройдёт на арене «Юнайтед-центр». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

«Блэкхоукс» проводят ещё один очень слабый сезон. Они занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, опережая последнюю строчку всего лишь на одно очко. Положение очень плохое, и попытки выбраться из кризиса пока малозаметны. Команда выиграла всего 9 из 26 встреч текущего розыгрыша, забросив 63 шайбы – меньше всех на Западе, а пропустив 90 голов.

«Чикаго» недавно прервал безвыигрышную серию длиной в четыре матча. Во время неё клуб уступил во встречах с «Детройтом» (1:5), «Виннипегом» (1:3), «Миннесотой» (1:4) и «Нэшвиллом» (3:4 Б). Зато в последних двух матчах подопечные Люка Ричардсона выиграли. Они победили «Анахайм» со счётом 1:0 и «Сент-Луис» — 3:1. Никита Зайцев в игре с «Блюз» отдал две результативные передачи. Он стал первой звездой матча.

Не секрет, что руководство «ястребов» пытается построить команду вокруг Коннора Бедарда. Оно хотело бы, чтобы 18-летний нападающий пошёл по пути Патрика Кейна, который очень долгое время оставался звездой «Блэкхоукс». Пока на счету Коннора 11 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 26 встречах в НХЛ. Он уже повторил достижение Джека Хьюза по очкам в дебютном сезоне.

«Вашингтон» тоже долго раскачивается и по-прежнему не выглядит стабильной командой. Он занимает восьмое место в туртнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков. Но ещё три клуба имеют ровно столько же очков и претендуют на попадание в зону плей-офф. Во многом такие результаты «столичных» связаны со сменой тренера и небольшим спадом в игре Овечкина.

Александр в настолько ужасной форме, что близок к повторению своего антирекорда. Напомним, россиянин не может забить на протяжении девяти матчей. Последний раз с ним такое случалось в 2017 году. Всего в 24 матчах Овечкин забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.

В текущем сезоне «Вашингтон» одержал всего лишь 13 побед в 26 матчах, при этом забросил 60 шайб. Это худший показатель результативности во всей НХЛ. «Кэпиталз» выиграли 5 из 10 последних встреч. Они победили «Коламбус» (4:3), «Баффало» (4:3 ОТ), «Лос-Анджелес» (2:1), «Анахайм» (5:4) и менее чем сутки назад выиграли у «Рейнджерс» (4:0).

Проиграли «столичные» «Эдмонтону» (0:5), «Сан-Хосе» (1:2), «Вегасу» (1:4), «Аризоне» (0:6) и «Далласу» (4:5 Б). Возможно, победа в игре с «синерубашечниками» даст отсчёт новой победной серии. Хотя времени отдохнуть у «Кэпиталз» было очень мало. Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс» отдал результативную передачу, которая стала для него 392-й. Он вышел на пятое место по количеству ассистов за «Вашингтон».

«Кэпиталз» выиграли две последние очные встречи у «Чикаго» — со счётом 7:3 и 6:1. Суммарно четыре шайбы в этих матчах забросил Александр Овечкин. Встреча с «ястребами» — это прекрасная возможность для того, чтобы россиянин не позволил своей худшей безголевой серии повториться. «Блэкхоукс» уступают «столичным» во всех показателях и должны проиграть. Ставки на гол Овечкина и победу «Вашингтона» принимают за 3.75.

Прогноз и ставки на матч «Чикаго» — «Вашингтон» 11 декабря 2023 года

Если Овечкин не забьёт ещё и в этом матче, то его безголевая серия достигнет отметки в 10 встреч. Допускать этого сам россиянин и его одноклубники не намерены. Тем более соперник попался подобающий. «Чикаго» находится не в лучшей форме, показывает невыразительную игру, а Коннор Бедард ещё слишком малоопытен, чтобы взять на себя бразды лидерства. «Столичные» должны выигрывать, а один из голов забьёт Александр. Последние очные встречи указывают на огромное преимущество «Кэпиталз».

Ставка: победа «Вашингтона» и Овечкин забьёт за 3.75.