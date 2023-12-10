«Райо Вальекано» — «Сельта». Рафаэлю Бенитесу пора на пенсию?

Тренер довёл «Эвертон» до жуткого кризиса, а теперь разваливает «Сельту». Судя по всему, его время прошло.

11 декабря состоится матч 16-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «кельтов» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Сельта» 11 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Райо Вальекано» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Сельта» (11.12.2023)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 15 туров Примеры. 11 декабря состоится встреча, которая закроет программу 16-го тура первенства. На стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде местный «Райо Вальекано» примет «Сельту». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Райо Вальекано» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В 15 турах он потерпел всего лишь четыре поражения, а вот ничьих многовато — семь. За этот период времени подопечные Франсиско Родригеса пропустили только 22 мяча, но сами забили ещё меньше — 16.

В составе «пчёл» немало классных нападающих, однако многие из них пребывают в плохом тонусе. Особенно сильно сбавили Радамель Фалькао и Рауль де Томас. И если спад звёздного колумбийца связан с возрастом (ему уже 37 лет), то испанец регрессировал из-за непонятных переходов из клуба в клуб.

Именно из-за плохой результативности «пчёлы» потеряли много очков. Зачастую они демонстрируют классную командную игру и навязывают борьбу лидерам. Только в последних пяти турах «Райо Вальекано» отнял очки у «Реала Сосьедад» (2:2), лидирующего мадридского «Реала» (0:0) и «Барселоны» (1:1).

Последний матч, правда, запомнился небольшим скандалом. Наставник каталонцев Хави остался недоволен судейством. Он поделился мнением, что в моменте с голом у соперника был офсайд. Также тренер отметил, что в эпизоде с Рафиньей должны были назначить пенальти.

Президент «Райо Вальекано» позднее выразил удивление тем, что такой талантливый игрок, как Хави, попытался ввести судью в заблуждение и просил отметить гол. Так или иначе, к предстоящей встрече «молнии» подходят в качестве явных фаворитов.

«Сельта» располагается в зоне вылета — на 18-й строке. Она уже далеко не первый год балансирует на грани вылета в Сегунду. Однако в последних сезонах «кельты» набирали хороший ход к середине чемпионата и в концовке, за счёт чего финишировали в середине турнирной таблицы. В этот раз всё может сложиться совсем иначе.

В преддверии текущего сезона руководство «небесных» пригласило на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса. Когда-то специалист был востребованным и эффективно руководил командами. Он возглавлял «Валенсию», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Последние несколько лет испанец не справляется со своими обязанностями.

Бенитес довёл до ужасного состояния «Эвертон», а теперь устанавливает антирекорды с «Сельтой». Рафаэль стал первым в истории тренером «кельтов», проигравшим все три стартовых домашних матча в чемпионате Испании. В 15 встречах под его руководством клуб победил только замыкающую турнирную таблицу «Альмерию» (3:2), причём не без везения.

Недавно Бенитес так же, как и Хави, посетовал на плохое судейство. Он заявил, что у команды могло быть на 8-10 очков больше. Тренер подчеркнул, что не понимает принципы работы системы VAR. Несмотря на ужасные результаты, руководство «молний» не спешит расторгать контракт с Рафаэлем.

Дело в том, что при увольнении придётся выплатить Бенитесу солидную компенсацию. Сам наставник уходить не хочет. Он надеется исправить положение в ближайшем будущем. Это и неудивительно, ведь на этом тренерская карьера Рафаэля может закончиться. Вряд ли кто-то захочет взять его после столь неудачных сезонов в «Эвертоне» и «Сельте».

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.87. Пять из шести последних очных встреч, проходивших на стадионе «Кампо де Вальекас», закончились именно так. Ещё в одной мадридцы одержали результативную победу — 4:2.

У «небесных» с результативностью дела обстоят ещё хуже, чем у «Райо Вальекано». В 15 встречах в чемпионате Испании они забили только 15 мячей, но и сами пропустили сравнительно немного — 25 голов.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Сельта» 11 декабря 2023 года

Скорее всего, «Райо Вальекано» выиграет предстоящий матч. У него намного лучше результаты и положение дел в целом, чем у «Сельты». Однако более надёжным вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча. У обеих команд наблюдаются серьёзные проблемы с результативностью, и при этом они редко пропускают. Вполне вероятно, что встреча закончится ничьей или победой хозяев и тоталом меньше 3.5 мяча.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.