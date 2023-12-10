«МЮ» в шаге от пропасти, а «ПСЖ» спасётся! Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов остаётся ещё полно интриг. Многие топ-клубы рискуют провалиться и не пройти в плей-офф. Сложно представить, какая волна критики захлестнёт Эрика тен Хага и Луиса Энрике, если «МЮ» и «ПСЖ» не выйдут из своих групп. В преддверии 6-го тура попробуем определиться с фаворитами на победу в турнире.

Тен Хаг будет ждать новостей из Копенгагена

В группе А Лиги чемпионов сложилась запутанная ситуация. «Бавария» уже вышла из группы, а вот второе место остаётся вакантным. На него с разными шансами претендуют «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

Подопечным Эрика тен Хага будет особенно сложно – английскому клубу, чтобы выйти из группы, необходимо обыгрывать в последнем туре «Баварию» дома. Но победа над подопечными Томаса Тухеля не единственное условие для участия «МЮ» в плей-офф. «Красных дьяволов» устроит только ничейный результат во встрече «Копенгагена» с «Галатасараем», которая пройдёт в столице Дании. На это можно поставить за 3.80.

Футболисты «Копенгагена» находятся в наилучшей ситуации. Им достаточно победить дома «Галатасарай», чтобы не обращать внимания на результат матча на «Олд Траффорд». Датчане на своём поле действуют уверенно и вполне способны обыграть соперника. На их выход из группы можно поставить за 1.81.

Вполне вероятна ситуация, при которой «МЮ» займёт третье место в группе А. Подопечные тен Хага находятся в хорошей форме и могут победить дома немотивированную «Баварию». В свою очередь, «Копенгаген» отлично готов физически и, скорее всего, обыграет «Галатасарай».

При этом раскладе «красные дьяволы» поднимутся на третью строчку таблицы и перейдут в плей-офф Лиги Европы. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.60.

Луис Энрике, Эдди Хау, Стефано Пиоли — кто тут лишний?

В «группе смерти» многое прояснилось после 5-го тура. Дортмундская «Боруссия» гарантировала себе выход в плей-офф, потому что её уже точно не опередят в турнирной таблице «Милан» и «Ньюкасл».

Хорошие шансы выйти в плей-офф у «ПСЖ», который в последнем туре сыграет на выезде со «шмелями». В случае победы в игре с немецким клубом с любым счётом парижане гарантированно окажутся первыми. На это можно поставить с коэффициентом 2.13.

Тем не менее ни всё так гладко для подопечных Луиса Энрике. Встреча будет проходить в Германии, а «Боруссия» останется на первом месте, если не проиграет. Таким образом, мотивация у чёрно-жёлтых присутствует, что усложнит задачу парижанам. Сделать ставку на то, что «Боруссия» Дортмунд выиграет группу, можно с коэффициентом 1.71.

«Ньюкасл» и «Милан» в последнем туре сыграют между собой и будут следить за развитием событий в матче, который параллельно будет проходить в Дортмунде. «Сорокам» для выхода из группы нужно побеждать самим и рассчитывать, что «ПСЖ» не победит. Поставить на выход подопечных Эдди Хау в плей-офф можно с коэффициентом 3.10.

«Милан» загнал себя в практически безвыходную ситуацию. Итальянцам необходимо побеждать на выезде сильных «сорок» и рассчитывать на то, что дортмундская «Боруссия» выиграет у «ПСЖ». Подобный расклад букмекеры оценивают как маловероятный и предлагают коэффициент 15.0 на выход подопечных Стефано Пиоли в плей-офф Лиги чемпионов.

Если в последнем туре «Ньюкасл» и «Милан» сыграют вничью, то в Лигу Европы отправится команда Эдди Хау. Поскольку при равенстве показателей в очных матчах у «сорок» будет лучше разность мячей, они и окажутся на третьем месте в турнирной таблице. На это можно поставить с коэффициентом 1.90.

Группа С. Хвича Кварацхелия близок к плей-офф

В группе С мадридский «Реал» гарантировал себе не только участие в плей-офф, но и точно останется на первом месте турнирной таблицы. А вот оставшуюся путёвку в очной встрече разыграют «Наполи» и «Брага».

Португальцев устроит только победа, причём с разницей в два мяча. В таком случае «Брага» догонит «Наполи» по количеству набранных очков и обойдёт по результатам очных матчей. Букмекеры считают подобный исход маловероятным и оценивают коэффициентом 17.0.

Удивительно, но берлинский «Унион» сохраняет вполне рабочие шансы выйти в Лигу Европы. Для этого всего лишь надо обыграть дома немотивированный мадридский «Реал» и ждать поражения «Браги» в Неаполе. Поставить на то, что представитель Бундеслиги займёт третье место, можно с коэффициентом 5.10.

Ставка 1: «Манчестер Юнайтед» займёт третье место в группе А за 2.60.

Ставка 2: «ПСЖ» займёт первое место в группе А за 2.13.

Ставка 3: «Унион» выйдет в Лигу Европы за 5.10.