Энтони Джошуа — Отто Валлин. Эй Джей потерял уверенность

23 декабря на боксёрском турнире состоится много интересных поединков. В одном из таких встретятся Энтони Джошуа и Отто Валлин. В тот же день Деонтей Уайлдер подерётся с Джозефом Паркером. Между Бронзовым бомбардировщиком и Эй Джеем может состояться потенциальный мегафайт, но для этого нужно, чтобы они победили в грядущих поединках.

Уайлдер уверен в своих силах, а вот за Джошуа есть опасения. Деонтей рассказал, что Энтони нервничает и переживает трудные времена, но всё равно призвал его победить Валлина. Бронзовый бомбардировщик подчеркнул, что когда они с Эй Джеем выйдут победителями, то начнут большую игру.

Когда бой Энтони Джошуа — Отто Валлин

Бой между Энтони Джошуа и Отто Валлином состоится 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Джошуа — Валлин

Бой между Энтони Джошуа и Отто Валлином начнётся не раньше 21:00 мск 23 декабря 2023 года.

По какому каналу покажут бой Джошуа — Валлин, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Джошуа — Валлин на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Энтони Джошуа — Отто Валлин

Букмекеры считают фаворитом Энтони Джошуа. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.22. Шансы Отто Валлина оценили коэффициентом 4.50. Поставить на ничью можно с коэффициентом 25.0.

Прогноз на бой Энтони Джошуа — Отто Валлин

Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF (2016–2019, 2019–2021), WBA (2017–2019, 2019–2021), WBO (2018–2019, 2019–2021), IBO (2017–2019, 2019–2021) в тяжёлом весе. На профессиональном уровне он провёл 29 боёв, 23 из которых выиграл нокаутом.

Энтони — очень талантливый и техничный боксёр, обладающий шикарной нокаутирующей мощью. Однако после поражений в боях с Энди Руисом и Александром Усиком открылась вторая сторона его личности. Эй Джей очень болезненно перенёс неудачи.

После ответного поединка с Усиком у британца случилась самая настоящая истерика. Он выбросил пояса украинца за ринг, а затем расплакался на пресс-конференции. Стоит отметить, что поединок получился очень близким. Джошуа обидно проиграл раздельным решением судей, поэтому его эмоции вполне объяснимы.

Вот только после этого Энтони утратил уверенность. В двух последних поединках он победил Джермейна Франклина и 39-летнего финна Роберта Хелениуса. В обоих боях Джошуа был чрезмерно осторожен и мало чем напоминал себя в чемпионские годы.

Отто Валлин более прямолинейный боец, чем Энтони. На профессиональном уровне он провёл 27 боёв, в которых одержал 26 побед. Известность швед обрёл, как ни странно, после поражения — в поединке с Тайсоном Фьюри. Он был очень близок к тому, чтобы совершить сенсацию.

В шестом раунде судья остановил бой и пригласил врача, так как у Фьюри было сразу два опаснейших рассечения. Бой вполне мог быть остановлен, но Тайсон получил добро на продолжение и довёл дело до победы по очкам. В первую очередь Валлин удивил стойкостью. Не исключено, что все 12 раундов он продержится и в грядущем поединке.

Также в пользу данного исхода свидетельствует то, что Отто и Джошуа очень хорошо друг друга знают. Дело в том, что некоторое время швед был спарринг-партнёром в тренировочном лагере британца. В общей сложности бойцы провели 200 раундов, в которых Валлин доставил немало проблем Эй Джею.

В победу Энтони верится несколько больше. После боёв с Усиком он сменил тренера и начал с чистого листа. У шведа меньше набор ударов, да и практически все победы он одержал в поединках с мало кому известными бойцами. С другой стороны, в последнее время Джошуа пребывает не в лучшем расположении духа. Не исключено, что он проиграет из-за банальной неуверенности в собственных силах.

На что ставить?

Если в поединке с Тайсоном Фьюри Отто продержался 12 раундов, то с Эй Джеем тем более должен выстоять не менее 10. Да, Фьюри подходил к бою не в лучшей форме, но и Джошуа далёк от былых кондиций. Учитывая его ментальные проблемы, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 10.5 раунда за коэффициент 1.70.

Если британец в этот раз выступит так же плохо, как в последних двух боях, то стойкий Валлин вполне может выиграть по очкам. В таком случае супербой Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа будет отложен в долгий ящик или вообще не состоится. Хочется верить, что всё будет иначе, но Отто определённо не стоит списывать со счетов.

Ставка: тотал больше 10.5 раунда за 1.70.