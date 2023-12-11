«Зальцбург» — «Бенфика». Анхель Ди Мария верит в команду до победного!

Шансов на евровесну практически нет, но аргентинец с «орлами» пойдёт до конца.

12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.35. Шансы «красных быков» оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зальцбург» — «Бенфика» 12 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Зальцбург» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бенфика» (12.12.2023)

В Лиге чемпионов командам осталось провести заключительный 6-й тур группового этапа. После него определятся все участники плей-офф. В одной из таких встреч 12 декабря «Зальцбург» будет принимать «Бенфику» на стадионе «Ред Булл Арена». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Обе команды уже утратили шансы сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, но они ещё могут принять участие в следующем этапе Лиги Европы. Для этого «красным быкам» достаточно просто не проиграть. В их активе четыре очка, а у «Бенфики» — одно. В случае равенства очков место разыграют по результатам очных встреч.

«Зальцбург» выиграл у «орлов» со счётом 2:0, поэтому португальскому клубу придётся побеждать с разницей не меньше трёх мячей, чтобы рассчитывать на евровесну. Задача выглядит практически нерешаемой, учитывая то, что «Бенфике» предстоит выступать на выезде.

Подопечные Герхарда Штрубера, кроме победы в игре с «орлами», также сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). Проиграл «Зальцбург» испанской команде со счётом 0:2, а также уступил «Интеру» — 1:2 и 0:1 в Лиге чемпионов.

В австрийской Бундеслиге «красные быки» занимают первое место, имея в активе 39 очков. Клуб выиграл 12 из 17 встреч текущего сезона, забил 34 гола, а пропустил всего лишь 10. Подопечные Герхарда Штрубера демонстрируют содержательный футбол, умело пользуясь моментами, которые предоставляют соперники, а также грамотно обороняясь. Даже в Лиге чемпионов они пропустили всего пять мячей в пяти встречах.

«Бенфика» находится в практически безвыходном положении. Ей необходимо выигрывать на выезде с разгромом. Единственное очко на групповом этапе Лиги чемпионов команда набрала в игре с «Интером» — 2:2. Кроме «Зальцбурга», проиграли «орлы» «змеям» (0:1) и «Реалу Сосьедад» (0:1 и 1:3).

Несмотря на откровенно слабые выступления в Лиге чемпионов, «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Они набрали 30 очков и отстают от лидера всего на одно очко. Подопечные Роджера Шмидта не проигрывают пять последних встреч. За это время они победили «Спортинг» (2:1) и сыграли вничью с «Морейренсе» (0:0) и «Фаренсе» (1:1) в Примейре. Также «орлы» выиграли со счётом 2:0 в Кубке страны у «Фамаликана» и сыграли вничью с «Интером» (3:3) в ЛЧ.

Анхель Ди Мария всеми силами пытается помочь команде, ведь он вернулся в родной клуб ради побед. В текущем сезоне аргентинец забил семь голов и отдал две результативные передачи в 18 встречах во всех турнирах. Он не отмечается результативными действиям за «Бенфику» на протяжении семи матчей. Несмотря на это, получает высокую оценку и очень сильно помогает в защите.

В очном матче первого круга «Зальцбург» выиграл у «Бенфики» со счётом 2:0, но только потому что один из футболистов «орлов» получил удаление в первом тайме. Только после этого «красные быки» забили два мяча и одержали победу. Однако португальский клуб выглядел ничуть не хуже, а в некоторых моментах даже лучше по статистическим показателям. Есть шанс, что гости смогут собраться и выиграть, но вряд ли это будет разгром. На победу «Бенфики» дают коэффициент 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Зальцбург» — «Бенфика» 12 декабря 2023 года

«Зальцбург» в отличной форме, команда на ходу, но порой ей просто не хватает стабильности и опыта для более хороших результатов в еврокубках. «Бенфика» уверенно идёт к чемпионству в Примейре, но по каким-то причинам очень слабо играет в Лиге чемпионов. Остался последний шанс получить путёвку в евровесну, пусть и на Лигу Европы. Анхель Ди Мария приложит все усилия, чтобы хотя бы подарить команде надежду на это. Поставим на победу «Бенфики» за 2.35.

Ставка: победа «Бенфики» за 2.35.