«Антверпен» — «Барселона». Хави отвлечётся от поражения «Жироне»

На днях сине-гранатовые проиграли жиронцам, и на них обрушилась критика. Игра со слабым бельгийским клубам поможет переключить внимание.

13 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.43. Шансы «красных» оценили в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона» 13 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Антверпен» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34 Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона» (13.12.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона» пройдёт 13 декабря на стадионе «Босёйлстадион». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В очной встрече первого круга сине-гранатовые без особых проблем обыграли «красных» со счётом 5:0. Состоится ли реванш?

В минувшей встрече Примеры каталонцы проиграли дома «Жироне» со счётом 2:4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барселоны» рассказал, что жиронцы — отличный проект, а его команда до сих пор находится в стадии перестройки. Хави охарактеризовал игру своих подопечных как неплохую, но результат назвал ужасным.

После пяти туров Лиги чемпионов «Барселона» занимает первое место в таблице группы Н. Она победила «Антверпен» (5:0), «Порту» (1:0 и 2:1) и «Шахтёр» (2:1), а второй матч оранжево-чёрным уступила (0:1).

В последних четырёх выездных встречах в Примере «Барселона» выступает нестабильно. Она победила «Реал Сосьедад» (1:0), а игры с «Мальоркой» (2:2), «Гранадой» (2:2) и «Райо Вальекано» (1:1) завершила вничью. В трёх из этих встреч сине-гранатовые пропустили.

После пяти матчей группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» находится на последнем месте в таблице. Он проиграл все встречи. Кроме «Барселоны, клуб уступил «Шахтёру» (2:3 и 0:1), а также «Порту» (1:4 и 0:2). «Красные» недотягивают до уровня соперников в индивидуальном мастерстве.

«Антверпен» старается активно действовать в позиционном нападении, но забил всего три мяча в пяти турах группового этапа Лиги чемпионов. Голами отметились Арбнор Муя, Мишель Баликвиша и Альхассан Юсуф. Оборона «красных» не справляется с опекой соперников и пропустила 15 мячей.

В этом розыгрыше чемпионата Бельгии подопечные Марко ван Боммела занимают место в верхней части турнирной таблицы. Они ведут борьбу за участие в еврокубках на будущий сезон, поскольку отстают от первой строчки уже на 11 очков.

У «Барселоны» большое количество травмированных футболистов. Вне игры Маркос Алонсо, Гави, Иньиго Мартинес и основной голкипер Марк-Андре тер Штеген. Поскольку задача с выходом в плей-офф Лиги чемпионов решена, тренерский штаб сине-гранатовых может прибегнуть к ротации состава, чтобы сберечь силы лидерам. Это облегчит задачу «красным».

Футболисты «Антверпена» не испытывают давления за результат, поскольку потеряли все шансы покинуть последнее место в группе Н. Вряд ли «красные» всерьёз рассчитывают выиграть у каталонцев, но вот забить гол подопечным Марко ван Боммела вполне по силам. Вот и рассмотрим ставку на то, что «Барселона» победит и обе забьют, за 2.82.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона» 13 декабря 2023 года

В последних встречах у подопечных Хави наметился спад и начались разговоры о кризисе. Весьма вероятно, что сине-гранатовые постараются выиграть и реабилитироваться за поражение в минувшем туре Примеры. Отсутствие основного голкипера Марка-Андре тер Штегена сделало уязвимой защиту команды, что облегчит задачу «красным» в нападении. Поставим на победу «Барселоны» и обе забьют за 2.82.

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.82.