«Селтик» — «Фейеноорд». Брендан Роджерс и Арне Слот насладятся футболом

13 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Селтик» — «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу нидерландского клуба можно с коэффициентом 2.30. Шансы «кельтов» оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Селтик» — «Фейеноорд» 13 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Селтик» — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Селтик» — «Фейеноорд» (13.12.2023)

13 декабря завершается групповой этап Лиги чемпионов. В одном из матчей 6-го тура турнира «Селтик» на стадионе «Селтик Парк» будет принимать «Фейеноорд». Начало игры запланировано на 23:00 мск. В группе Е уже закрыты все вопросы, кроме одного – кто займёт первое место. Но к этим командам данная интрига никак не относится.

«Кельты» попрощались с шансами на евровесну. Команда заняла последнее месте в группе Е, набрав всего лишь одно очко благодаря ничьей с «Атлетико» (3:3). Остальные четыре встречи подопечные Брендана Роджерса проиграли – «Фейеноорду» (0:2), «Лацио» (0:2 и 0:2) и «матрасникам» (0:6). Стоит отметить, что в каждой из пяти игр «Селтик» пропускал минимум по два гола. В общей сложности клуб пропустил 14 мячей.

Зато в чемпионате Шотландии дела у подопечных Брендана Роджерса идут отлично. «Кельты» занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Они опережают ближайшего преследователя на пять очков. Плюс ко всему «Селтик» играет в первенстве очень результативно. Он забил уже 43 гола в 17 встречах.

Также стоит выделить статистику выступлений «кельтов» на домашнем стадионе. Они не проигрывают шесть последних матчей на своём поле во всех турнирах. Правда, в пяти из них клуб пропускал минимум гол, что ещё раз указывает на имеющиеся проблемы в обороне, которые требуют вмешательства тренера. Если в чемпионате Шотландии достаточно мощи в атаке, чтобы их перекрыть, то в еврокубках этого мало.

«Фейеноорд» гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Он набрал шесть очков в пяти турах и выше уже не поднимется, потому что отстаёт от «Лацио» на четыре очка. Правда, выиграла «гордость Юга» всего две встречи – у «Лацио» (3:1) и как раз «Селтика» (2:0). Остальные три клуб проиграл – «Атлетико» (2:3 и 1:3) и римлянам (0:1).

Не может рассчитывать «Фейеноорд» на чемпионство в Эредивизии. Он занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства и уже отстаёт от лидирующего ПСВ на 10 очков. Догнать такое отставание кажется чем-то невозможным, учитывая, в какой шикарной форме пребывают «крестьяне». Тем более в недавней очной встрече «гордость Юга» проиграла им со счётом 1:2.

Стоит отметить, насколько грязной и грубой получилась личная встреча «Селтика» и «Фейеноорда» в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. «Кельты» получили две красные карточки, а у роттердамцев отменили два гола. Если прибавить к этому ещё и нереализованный пенальти со стороны «гордости Юга», то ожиданий от предстоящей игры становится ещё больше.

Привезёт ли Арне Слот весь основной состав в Шотландию на матч, который уже ни на что не виляет – вопрос спорный. Можно предоставить своим лидерам отдых. Хотя Сантьяго Хименес вряд ли в нём нуждается.

Мексиканский нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров Нидерландов. На его счету 18 мячей и три результативные передачи. Гранды Европы уже кусают локти и надеются не упустить приобретение такого молодого таланта. В любом случае всё указывает на то, что матч получится результативным. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Селтик» — «Фейеноорд» 13 декабря 2023 года

«Селтик» провалил этот сезон в еврокубках и будет заниматься делами в чемпионате Шотландии. Однако дома у команды будет шанс показать красивый футбол и завершить Лигу чемпионов на победной ноте. «Фейеноорд» может прибегнуть к ротации, так как результат этой встречи уже ни на что не влияет. Можно поберечь важных футболистов и предоставить им небольшой отдых. Однако будут изменения в составе или нет, в любом случае от этой встречи следует ждать большого количества голов.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.45.