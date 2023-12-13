«Рома» — «Шериф». Жозе Моуринью сохраняет мотивацию

Римляне всё ещё могут заскочить на первое место в группе.

14 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Шериф». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.15. Шансы клуба из Тирасполя оценили в 18.75. Ставки на ничью принимаются за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги Европы «Рома» — «Шериф» 14 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Рома» — «Шериф» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги Европы «Рома» — «Шериф» (14.12.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Шериф» пройдёт 14 декабря на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск. В очной встрече первого круга римляне обыграли чёрно-жёлтых на выезде со счётом 2:1. Сумеют ли подопечные Романа Пилипчука взять реванш?

В группе G перед заключительным туром определились команды, которые продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. Пражская «Славия» и «Рома» продемонстрировали хорошую игру и заслуженно опередили «Серветт» и «Шериф». Теперь им осталось разыграть первое место, которое гарантирует участие в 1/8 финала ЛЕ.

В минувшей игре Серии А «Рома» дома сыграла вничью с «Фиорентиной» со счётом 1:1. Ромелу Лукаку после точной передачи Пауло Дибалы забил быстрый гол, но упрочить положение команда не смогла, а, напротив, позволила сопернику отыграться.

Матч проходил с многочисленными нарушениями правил, а игроки жёлто-красных Никола Залевски и Ромелу Лукаку получили красные карточки. Действия арбитра вызвали гнев у римлян. Жозе Моуринью и футболисты отказались общаться с журналистами после окончания встречи.

Инсайдеры сообщают, что руководство жёлто-красных рассматривает вариант с продлением контракта с Жозе Моуринью. Весьма вероятно, что предварительные переговоры с португальским специалистом начнутся до конца нынешнего календарного года.

После пяти туров Лиги Европы «Рома» набрала 10 очков и занимает второе место в группе. Она обеспечила себе выход в плей-офф и не опустится ниже второго места. Команда обыграла «Шериф» (2:1), «Серветт» (4:0), «Славию» (2:0). «Джаллоросси» забили в текущем розыгрыше Лиги Европы девять мячей.

Подопечных Жозе Моуринью выручает надёжная оборона. За пять матчей Лиги Европы они пропустили лишь четыре гола. Дома римляне вообще не пропускали. Отметим, что нападение пражской «Славии» и «Серветта» точно не уступает в классе чёрно-жëлтых.

После пяти матчей «Шериф» находится на последнем месте в турнирной таблице группы G Лиги Европы. Он потерял все шансы на участие в плей-офф. Подопечные Романа Пилипчука уступили «Роме» (1:2), «Славии» (0:6 и 2:3), «Серветту» (1:2) и с ним же сыграли вничью (1:1). Во всех матчах «осы» пропускали минимум один мяч.

В текущем розыгрыше чемпионата страны «Шериф» выступает отлично. Он занимает первое место в турнирной таблице. У чёрно-жёлтых в активе 34 очка после 14 матчей. Наверняка подопечные Романа Пилипчука будут бороться за титул, если сумеют избежать затяжных спадов формы.

В текущем сезоне Жозе Моуринью модернизирует привычную тактическую схему, поэтому часто в обороне «Ромы» возникают проблемы. В последних четырёх встречах с учётом всех соревнований его подопечные пропускали. В свою очередь, «Шериф» забил в четырёх из пяти игр текущего розыгрыша Лиги Европы. Поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.82.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Шериф» 14 декабря 2023 года

В очной встрече первого круга «Шериф» создал несколько опасных моментов и забил «джаллоросси». Оборона «Ромы» в последних встречах регулярно допускает ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. Вряд ли Жозе Моуринью планирует начинать плей-офф с 1/16 финала. Одной победой у него будет шанс попробовать попасть на первое место в группе и гарантировать выход в 1/8 финала. В свою очередь, чёрно-жёлтые сыграют без давления за результат и вполне способны создать опасные моменты у ворот соперника. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.82.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.82.