«Арис» — «Спарта». Евровесна обойдёт стороной Кокорина

В этом сезоне россиянину не светит выход в плей-офф международных турниров. Надо набирать форму.

14 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Арис» — «Спарта». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «лёгкой бригады» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арис» — «Спарта» 14 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арис» — «Спарта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Арис» — «Спарта» (14.12.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиги Европы. На 14 декабря запланировано множество встреч 6-го тура группового этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Альфамега» померяются силами «Арис» из Лимасола и пражская «Спарта».

«Арис» замыкает турнирную таблицу группы. Он победил лишь «Рейнджерс» (2:1) и с ним же сыграл вничью — 1:1. Уступили подопечные Алексея Шпилевского сначала как раз «Спарте» (2:3), а затем «Бетису» (0:1 и 1:4). Шансов на выход в плей-офф Лиги Европы у них уже нет, но можно попробовать побороться за попадание в Лигу конференций.

Отставание клуба из Лимасола от «Спарты» составляет три очка. Для того чтобы обойти команду из Праги, ему необходимо выиграть с разницей в два или более мячей. В противном случае бело-зелёные уступят по дополнительным показателям и останутся без евровесны.

Несмотря на возвращение Александра Кокорина в состав после травмы, «лёгкая бригада» заметно сбавила ход. В последних четырёх турах в чемпионате Кипра она победила АПОЭЛ (1:0) и АЕЛ (4:0). Уступили подопечные Шпилевского «Кармиотиссе» (1:4) и АЕКу из Ларнаки (1:2). В результате они спустились на третье место в турнирной таблице.

Кокорин, признанный лучшим игроком минувшего розыгрыша чемпионата Кипра, здорово выступил только во встрече с АЕЛом. Он оформил дубль. В трёх других играх россиянин заработал лишь жёлтые карточки. Шпилевский недавно признался, что Александр пока что находится не в оптимальной форме.

В текущем розыгрыше Лиги Европы Кокорин принял участие в четырёх встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Голевой пас нападающего помог «Арису» спастись от поражения во встрече с «Рейнджерс», а вот голы практической пользы, к сожалению, не принесли.

Для «Спарты» турнирный расклад более благоприятен, чем для клуба из Лимасола. Она занимает третью строчку, но отставание от лидирующего «Бетиса» составляет всего два очка. Как бы ни закончился матч между «Рейнджерс» и «Бетисом», если «красные» победят «лёгкую бригаду», то выйдут в плей-офф Лиги Европы.

Помимо «Ариса», клуб из Праги победил «Бетис» (1:0). Также он сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0). Уступили подопечные Брайана Приске Педерсена испанцам (1:2) и шотландцам (1:2). Примечательно, что местами они смотрелись предпочтительнее соперников, несмотря на то что в обоих случаях выступали на выезде.

Кроме того, «Спарта» преуспевает в чемпионате Чехии. Она возглавляет турнирную таблицу первенства. В 18 встречах «красные» потерпели только одно поражение и два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили только 12 мячей, а забили — 45.

Единственное — во всех трёх случаях потеряли очки подопечные Педерсена на выезде. В гостях они проваливаются нередко. Впрочем, на предстоящий матч клуб из Праги наверняка настроится как надо, ведь от его исхода будет зависеть многое. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У «красных» лучше состав и выше уровень первенства, чем у «Ариса». Небезуспешно выступает за них бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта. В составе «Спарты» этом сезоне он принял участие в 25 встречах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Арис» — «Спарта» 14 декабря 2023 года

«Арису» стоит отдать должное за то, что он сумел навязать борьбу «Рейнджерс». Однако даже на домашнем стадионе ему вряд ли удастся уйти от поражения в матче со «Спартой». У «красных» больше ресурсов и лучше результаты, чем у «лёгкой бригады». В первом матче команда из Праги одержала победу. Полагаем, выиграет она и в этот раз.

Ставка: победа «Спарты» за коэффициент 1.90.