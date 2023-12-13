«Ракув» — «Аталанта». Алексей Миранчук, оказывается, способен на волшебство!

14 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы «Ракув» — «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.55. Шансы бергамасков оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ракув» — «Аталанта» 14 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ракув» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги Европы «Ракув» — «Аталанта» (14.12.2023)

14 декабря пройдёт заключительный 6-й тур Лиги Европы, по результатам которого определятся все клубы, которые примут участие в плей-офф. В одном из них «Ракув» на стадионе «Заглембе Спортс Парк» будет принимать «Аталанту». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Бергамаски досрочно вышли в 1/8 финала плей-офф ЛЕ, заняв первое место. В пяти турах они набрали 11 очков и опережают «Спортинг» на три очка. Добыть их удалось благодаря победам в играх с «Ракувом» (2:0), «Спортингом» (2:1) и «Штурмом» (1:0), а также двум ничьим во встречах с австрийским (2:2) и португальским (1:1) клубами.

Если в Лиге Европы у «Аталанты» всё отлично, то в Серии А есть небольшие проблемы. Дело в том, что команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. До зоны попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон бергамаскам не хватает всего двух очков. И всё бы ничего, если бы не ухудшение результатов.

«Богиня» не могла выиграть на протяжении четырёх встреч. Дважды «Аталанта» сыграла вничью – со «Спортингом» в ЛЕ и «Удинезе» (1:1) в Серии А, а также проиграла «Наполи» (1:2) и «Торино» (0:3). Прервать безвыигрышную серию удалось благодаря победе в последнем матче с «Миланом» со счётом 3:2.

Автором дубля стал Адемола Лукман, а победный мяч забил Луис Мурьель с передачи Алексея Миранчука. Это результативное действие стало первым для россиянина в текущем сезоне. Интересно, что сыграли замены. Когда Гасперини выпустил на поле Алексея и Луиса, поменяв Лукмана и Де Кетеларе, трибуны стали освистывать футболистов и наставника за такое решение. Как оказалось, зря.

Итальянские журналисты и болельщики оценили такой огромный вклад в победу над «Миланом». Миранчука считают героем, а пресс-служба «Аталанты» назвала отличную игру россиянина «царской пьесой». Сам Гасперини ю похвалил Алексея не только за классную передачу, но и за его реакцию на свист с трибун. Она была правильной. Есть повод поверить, что волшебство Миранчука продолжится в игре 6-го тура Лиги Европы, ведь он футболист ротации.

«Ракув» занимает последнее место в группе, но он не растерял шансы сыграть в плей-офф Лиги конференций. В активе клуба четыре очка, и ровно столько же у «Штурма». В то, что австрийская команда обыграет на выезде «Спортинг», верится меньше, чем в победу поляков на своём поле, поэтому красно-синие рассчитывают на успех.

Единственную победу в Лиге Европы «Ракув» одержал в матче со «Штурмом» (1:0), также он сыграл вничью со «Спортингом» (1:1). Ещё польская команда проиграла австрийской – 0:1. Поэтому между ними паритет, и на первый план выходит разность забитых и пропущенных голов. Ситуация выглядит непростой, но надежда, конечно же, присутствует.

В чемпионате Польши «Ракув» занимает четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Шлёнска» на девять очков. Клуб забил 34 гола, а пропустил — 22. Это говорит о серьёзных проблемах с обороной. Недавно красно-синие потерпели поражение во встрече с «Ягеллонией» со счётом 2:4.

Гасперини наверняка проведёт ротацию состава, пусть и небольшую. Матч ничего значит, но можно заработать неплохие призовые за победу. Для этого необязательно тратить силы всех лидеров, потому что в распоряжении главного тренера есть отличные ресурсы. Теперь есть повод проверить в деле пару Муриэль — Миранчук. Тем более что Алексей даже в очной встрече первого круга с «Ракувом» получал игровое время – вышел на замену на 59-й минуте. Несмотря на желание поляков выиграть, наша ставка на победу более стабильной «Аталанты» за 2.75.

Прогноз и ставки на матч «Ракув» — «Аталанта» 14 декабря 2023 года

«Ракув» будет испытывать давление за результат, команда понимает, что ничего, кроме победы, её не спасёт. В такой ситуации часто допускаются ошибки. Хватит даже одного футболиста, который не справляется с давлением, чтобы пропустить ненужный гол, и все планы рухнут. «Аталанта» стабильна, у неё есть хорошие резервы, можно провести ротацию, которая ещё и будет полезной. Мы считаем, что не испытывающая никакой ответственности за результат матча 6-го тура «богиня» выиграет.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.75.