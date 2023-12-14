«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Постекоглу снова в чемпионской гонке

15 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.79. Успех «лесников» оценён в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 15 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» (15.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 15 декабря состоится встреча, которая откроет программу 17-го тура. На стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме померяются силами местный «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

По итогам минувшего сезона «лесники» финишировали на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Чтобы улучшить результаты, летом руководство клуба избавилось от ненужных футболистов и приобрело ряд новичков. Однако ровным счётом ничего не изменилось.

«Лесники» также занимают 16-ю строчку. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Лутона» вполне комфортный — пять очков. Тем не менее в последнее время активно обсуждается уход Стивена Купера в отставку. В последних пяти турах в АПЛ его подопечные не одержали ни одной победы.

«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а уступил «Вест Хэму» (2:3), «Брайтону» (2:3), «Эвертону» (0:1) и «Фулхэму» (0:5). Валлийский специалист отметил, что потеря работы — это не то, о чём он думает. Однако если в предстоящем матче «лесники» проиграют, скорее всего, Купер будет уволен.

По некоторой информации, после крупного поражения в матче с «Фулхэмом», владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис был так раздосадован, что покинул стадион до финального свистка и выбросил свою аккредитацию. Сообщается, что её нашёл в кустах рядом с ареной один из болельщиков.

Зачастую команда из Ноттингема демонстрирует вполне неплохой по качеству футбол. Однако её регулярно подводит реализация. Также у «лесников» остро ощущается нехватка надёжности в обороне. В 16 встречах в АПЛ они забили только 17 мячей, а пропустили, несмотря на старания Мэтта Тёрнера — 28 голов.

«Тоттенхэм», в свою очередь, норовит стать одной из главных сенсаций этого сезона. Пережитые летом перемены очень здорово преобразили команду. Она сходу обозначила, что способна бороться не только за выход в еврокубковые турниры, но и за золотые медали чемпионата Англии. В первых 10 турах АПЛ лилово-белые не потерпели ни одного поражения.

Ангелос Постекоглу трижды подряд был признан лучшим тренером месяца в АПЛ. Сказке австралийского специалиста было суждено прерваться на некоторый период времени. Большое количество травм и дисквалификаций, а также трудный календарь повлекли череду неудач, во время которой «шпоры» потерпели четыре поражения и ещё сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3).

Впрочем, кажется, этот отрезок даже пошёл «Тоттенхэму» на пользу. У него обнаружилась хорошая глубина состава. После пятиматчевой безвыигрышной серии, лилово-белые эффектно разгромили «Ньюкасл» (4:1). Здорово выступил только восстановившийся после операции Ришарлисон. Он оформил дубль.

Однако главным героем встречи с «Ньюкаслом» стал Сон Хын Мин. Он записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Кореец стал седьмым футболистом в истории АПЛ, который забивал не менее 10 голов в восьми сезонах подряд. Он располагается на третьем месте в списке лучших бомбардиров первенства.

Постекоглу остался очень доволен качеством игры своих подопечных в матче с «сороками». Он отметил, что команда показала отменный футбол во всех аспектах. Также наставник отдельно похвалил Сона. Он выразил мнение, что игра 31-летнего корейского нападающего заряжает других игроков.

Постекоглу признался, что у команды был трудный период, но теперь должна начаться светлая полоса. Есть основания полагать, что так и будет. Поставить на победу «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. В 16 встречах в АПЛ «шпоры» забили 33 мяча. Если бы не травмы, статистика была бы ещё лучше.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 15 декабря 2023 года

«Ноттингем Форест» много пропускает и регулярно терпит поражения. Он подходит ко встрече в очень плохом тонусе. Не исключено, что возможная отставка Стивена Купера и поддержка домашних трибун стимулируют «лесников», но это не отменяет уверенности в результативной победе «Тоттенхэма». «Шпоры» демонстрируют очень красивую игру, много забивают и побеждают даже в матчах с очень сильными соперниками. Некоторые важные игроки уже оправились от травм, так что Постекоглу вполне может оказаться прав, и клуб действительно возвращается в светлую полосу.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча за 2.04.