«Дженоа» — «Ювентус». Аллегри заставит «Интер» подвинуться

Туринцы метят в лидеры. Им по силам борьба за скудетто.

15 декабря состоится матч 16-го тура Серии А «Дженоа» — «Ювентус». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.82. Успех «грифонов» оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Дженоа» — «Ювентус» 15 декабря 2023 года

Аналитики считают, что игра «Дженоа» — «Ювентус» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура Серии А «Дженоа» — «Ювентус» (15.12.2023)

Игра 16-го тура Серии А «Дженоа» — «Ювентус» начнётся 15 декабря на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Старая синьора» в минувшем матче Серии А обыграла дома «Наполи» (1:0). Встреча прошла в равной борьбе. Неаполитанцы взяли мяч под контроль, но практически каждая контратака «Ювентуса» заканчивалась опасным моментом. Единственный гол в игре забил на 51-й минуте Федерико Гатти. Подопечные Вальтера Маццарри бросились в атаку, но результата не достигли.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал, что победа очень важна, поскольку позволила увеличить отрыв от «Наполи» до 12 очков в турнирной таблице. Наставник «старой синьоры» призвал упорно работать, поскольку в действиях команды он увидел много технических ошибок.

«Ювентус» находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков в 15 матчах. Клуб выиграл 11 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене туринцы провели восемь игр, в которых одержали шесть побед.

В последних пяти встречах подопечные Массимилиано Аллегри выступили отлично. Они победили «Фиорентину» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Монцу» (2:1) и «Наполи» (1:0), а также сыграли вничью с «Интером» (1:1). Таким образом, в каждом из этих матчей «Ювентус» забивал минимум один гол.

Главная угроза воротам «Дженоа» будет исходить от Душана Влаховича и Федерико Кьезы, если главный тренер туринцев задействует их в игре. Сербский нападающий в текущем розыгрыше Серии А забил пять мячей и сделал ассист, а игрок сборной Италии записал в актив четыре гола и две результативные передачи.

Тем не менее руководство «Ювентуса» ищет способы усилить линию атаки. Инсайдеры сообщают о серьёзной заинтересованности клуба из Турина в трансфере полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова. «Старая синьора» планирует предложить вариант аренды футболиста с правом выкупа.

«Дженоа» в минувшем туре Серии А на выезде уступил «Монце» (0:1). «Грифоны» выстроили массированную линию защиты и постарались плотно опекать лидеров нападения соперника. Они уверенно оборонялись, и их план идеально работал до 83-й минуты. Потеря концентрации красно-синими привела к пропущенному мячу, а перестроиться и сравнять счёт не было сил.

Подопечные Альберто Джилардино слабо выступили в последних пяти встречах. Они победили «Верону» (1:0), завершили вничью матч с «Эмполи» (1:1), а уступили «Кальяри» (1:2), «Фрозиноне» (1:2) и «Монце» (0:1). Отметим, что три из этих матчей заканчивались тоталом меньше 2.5 мяча.

В текущем сезоне главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри сменил тактическую схему на более осторожную. Клуб стал реже забивать, но появилась фирменная надёжность в обороне. Возможно, туринцы сумеют найти слабое звено в защите «грифонов». Рассмотрим ставку на победу «Ювентуса» и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 3.26.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус» 15 декабря 2023 года

«Старая синьора» образцово действует в обороне. В текущем розыгрыше Серии А она пропустила всего девять мячей. Линия атаки туринцев максимально бережно относится к реализации опасных моментов. Им вполне хватит для победы одного забитого мяча. В свою очередь, главный тренер «грифонов» находится в процессе определения оптимального сочетания в нападении. С большим трудом его подопечные создают голевые ситуации и реализуют их. В этой встрече мы бы сделали ставку на победу «Ювентуса» и тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.26.