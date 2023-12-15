«Наполи» — «Кальяри». За Хвичей не заржавеет

Если гости и забьют гол, то у лидеров неаполитанцев найдутся ресурсы дать достойный ответ.

16 декабря состоится матч 16-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.32. Успех «островитян» оценивается в 9.40. На ничью дают коэффициент 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри» 16 декабря 2023 года

Аналитики считают, что игра «Наполи» — «Кальяри» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри» (16.12.2023)

Игра 16-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри» начнётся 16 декабря на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Неаполитанцы в минувшем матче Серии А уступили на выезде «старой синьоре» (0:1). Встреча прошла в равной борьбе. Футболисты «Наполи» наладили контроль мяча, но «Ювентус» выстроил плотную линию обороны и опасно контратаковал. Единственный гол в игре забил на 51-й минуте Федерико Гатти. Подопечные Вальтера Маццарри пошли вперёд, но не отыгрались.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Наполи» рассказал, что команда провела отличную игру. Соперник был вынужден защищаться бóльшую часть встречи и использовал, по сути, единственную возможностью забить гол. Если игроки продолжат действовать в таком же ритме и с высокой мотивацией, то результаты улучшатся.

Напомним, недавно руководство неаполитанцев отправило в отставку Руди Гарсию. Выбор Вальтера Маццарри удивил, ведь у него давно не было практики управления топ-клубом. Но в плюс 59-летнему специалисту идёт то, что он ранее уже работал в «Наполи» — с 2009 по 2013 год.

«Наполи» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка в 15 матчах. Клуб выиграл семь встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене неаполитанцы провели семь матчей, в которых одержали всего две победы.

В последних пяти встречах Серии А подопечные Вальтера Маццарри выступили слабо. Они победили «Салернитану» (2:0) и «Аталанту» (2:1), а уступили «Эмполи» (0:1), «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1). Отметим, что три из этих матчей заканчивались с тоталом меньше 2.5 мяча.

Главная угроза воротам «Кальяри» будет исходить от Виктора Осимхена. Нападающий в текущем розыгрыше Серии А забил шесть мячей и сделал ассист. Руководство клуба приняло решение продлить контракт с игроком и вступило в переговоры. Инсайдеры сообщают, что контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Кальяри» в минувшем туре Серии А дома обыграл «Сассуоло» (2:1). «Островитяне» продемонстрировали волю к победе. Они уступали по ходу матча. В добавленное время гол Джанлуки Лападулы восстановил паритет. Но подопечные Клаудио Раньери не остановились на достигнутом. Леонардо Паволетти забил второй мяч на девятой добавленной минуте.

«Кальяри» нестабильно выступил в последних пяти встречах Серии А. Он победил «Дженоа» (2:1) и «Сассуоло» (2:1), завершил вничью матч с «Монцей» (1:1), а уступил «Ювентусу» (1:2) и «Лацио» (0:1). Таким образом, в четырёх из этих матчей «островитяне» забивали минимум один гол.

Новый главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри работает над улучшением показателей. Возможно, «Кальяри» сумеет найти слабое звено в линии защиты «Наполи», но это не поможет. Рассмотрим ставку на победу неаполитанцев и «обе забьют» за коэффициент 2.86.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Кальяри» 16 декабря 2023 года

«Кальяри» в минувшем матче продемонстрировал свои козыри в атаке. В позиционном нападении подопечные Клаудио Раньери создают голевые моменты и эффективно их реализуют. Тем не менее неаполитанцы превосходят соперника в индивидуальном уровне исполнителей, что и сыграет свою роль. Хвича Кварацхелия набрал форму и способен в одиночку решить исход встречи. В этом матче мы выберем ставку на победу «Наполи» и «обе забьют».

Ставка: победа «Наполи» и обе забьют за 2.86.