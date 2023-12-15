«Валенсия» — «Барселона». Левандовски недоволен Хави?

Некоторые лидеры потеряли веру в наставника. После игры с «летучими мышами» он может быть отправлен в отставку.

16 декабря состоится матч 17-го тура Примеры «Валенсия» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.68. Успех «летучих мышей» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона» 16 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Валенсия» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» (16.12.2023)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 16 туров Примеры. 16 декабря состоятся четыре встречи 17-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Месталья» померяются силами «Валенсия» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних шести турах в чемпионате Испании «Валенсия» победила только располагающуюся в зоне вылета «Гранаду» (1:0). Вничью она сыграла с «Атлетиком» из Бильбао (2:2) и «Сельтой» (0:0). Уступили подопечные Рубена Барахи мадридскому «Реалу» (1:5), «Жироне» (1:2) и «Хетафе» (0:1). Таким образом, они спустились на 11-ю строчку в турнирной таблице.

В последнем матче «летучие мыши» проиграли в большей степени из-за удалений. Красные карточки получили сразу два их основообразующих футболиста — Габриэл Паулиста и Хави Герра. У «Валенсии» и так мало ресурсов, а тут ещё и дисквалификации внесут свою лепту.

Обусловлен дефицит резервов не самой удачной селекцией. Летом «оранжевые» непонятно зачем взяли в аренду на сезон Романа Яремчука, который в прошлом сезоне далеко не лучшим образом выступал за «Брюгге». В составе нового клуба украинец провёл 10 неполных матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По информации СМИ, клуб из Валенсии пытается помочь Яремчуку адаптироваться и привлекает его к социальным проектам. Однако Бараха в недавнем интервью подтвердил, что у украинца есть трудности. Он отметил, что нападающий неплохо сыграл в матче с «Сельтой» (0:0). Однако также наставник подчеркнул, что Роман пока проигрывает конкуренцию.

«Барселона» в шести последних турах в испанской Примере не без труда победила «Реал Сосьедад» (1:0), «Алавес» (2:1) и «Атлетико» (1:0). Ещё она не без удачи зацепилась за ничью во встрече с «Райо Вальекано» (1:1). Сравнять счёт у каталонцев получилось лишь в самой концовке. А уступили они «Реалу» (1:2) и «Жироне» (2:4).

Кроме того, в последних трёх турах группового этапа Лиги чемпионов подопечные Хави обыграли только «Порту» (2:1). Уступили они «Шахтёру» (0:1) и «Антверпену» (2:3). Это не помешало сине-гранатовым выйти в плей-офф с первого места, но нестабильность в результатах и выступлениях команды не говорит ни о чём хорошем.

Не в последнюю очередь ухудшение показателей связано с ужасной травмой Гави. Футболист получил её в расположении национальной команды, в игре 10-го тура квалификации на Евро-2024 с Грузией (3:1). Недавно ведущий полузащитник «Барсы» успешно перенёс операцию, но на восстановление уйдёт много времени. Также относительно недавно в лазарет угодил Марк-Андре тер Штеген.

При всём этом отчётливо наблюдается спад в игре Роберта Левандовского. В последних 12 матчах во всех официальных турнирах регулярно радовавший ранее результативностью 35-летний нападающий забил всего три мяча. В игре последнего тура с «Жироной» он отличился на 19-й минуте после розыгрыша углового.

Хотелось бы верить, что забитый мяч приведёт поляка в чувства. Однако в компенсированное ко второму тайму время при счёте 2:3 он упустил 100-процентный голевой момент. Левандовски оказался абсолютно один в штрафной площади соперника, но с близкого расстояния пробил головой мимо ворот.

Совсем недавно появилась информация о том, что Левандовски, Илкай Гюндоган, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Штеген утратили веру в тренерские идеи Хави. После поражения в игре с «Антверпеном» пошли слухи, что 43-летний наставник может быть отправлен в отставку после игры с «Валенсией».

За бывшего легендарного футболиста даже немного обидно. Клуб достался Хави в ужасном состоянии, но он проделал огромный объём работы и привёл сине-гранатовых к победе в чемпионате Испании. А теперь с тренером хотят бесцеремонно расстаться после неудачного отрезка сезона.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 2.38. В этом сезоне каталонцам регулярно докучают проблемы с реализацией. Ни в одном из 15 последних матчей во всех официальных турнирах они не забили больше двух мячей.

«Валенсия» подходит к матчу не лучшей форме, но поддержка домашних трибун даст ей большое преимущество. Только в двух из семи матчей на стадионе «Месталья» подопечные Барахи потерпели поражения. За этот отрезок времени они пропустили только три мяча, а забили — восемь.

Каталонцы же в семи играх на выезде одержали только три победы. За этот период времени они забили лишь 12 голов, а пропустили — девять. На домашней арене «летучие мыши» в этом сезоне громили даже «Атлетико» (3:0). Скорее всего, у них получится отнять очки и у таких сине-гранатовых.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона» 16 декабря 2023 года

Обе команды подходят ко встрече с кадровыми потерями. У «Валенсии» дисквалифицированы два ведущих игрока, а у «Барселоны» — травмы. Однако менее интересной от этого игра вряд ли станет. Несмотря на имеющиеся проблемы, у «летучих мышей» есть отличные шансы зацепиться за очки. У каталонцев наверняка не лучшая атмосфера в раздевалке, в частности из-за плохих результатов на последнем отрезке сезона.

Ставка: «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 2.38.