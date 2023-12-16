«Лацио» — «Интер». Лаутаро Мартинес не экономит сил

17 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.77. Успех римлян оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Интер» 17 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Лацио» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер» (17.12.2023)

Италия стала лидером по числу команд, оставшихся в еврокубках. 17 декабря на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами две из них — «Лацио» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный судья — Фабио Мареска.

«Лацио» в этом сезоне не может похвастаться стабильностью. Он располагается лишь на 10-м месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающей седьмую строчку «Фиорентины» составляет три очка. В 15 матчах римляне одержали только шесть побед и три раза сыграли вничью.

За этот период времени подопечные Маурицио Сарри забили столько же, сколько пропустили — 16 мячей. Ухудшение результативности связано с уходом Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль», а также с ухудшением тонуса лидеров, в особенности Чиро Иммобиле.

Сказывается на 33-летнем нападающем возраст. Он уже не такой быстрый, как раньше. В этом сезоне Иммобиле принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах, в которых забил семь голов. С другой стороны, именно благодаря его дублю в игре с «Селтиком» (2:0) «Лацио» занял второе место в группе и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Иммобиле был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Также к хорошим для римлян новостям стоит отнести продление контракта с ключевым футболистом — Луисом Альберто — до 2027 года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Впрочем, к предстоящему матчу, несмотря на то что он состоится в Риме, «Лацио» всё равно подходит в качестве андердога. «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В 15 матчах он потерпел только одно поражение и два раза сыграл вничью. За этот период времени «змеи» пропустили только семь мячей, а забили 37.

В плей-офф Лиги чемпионов миланцы вышли со второго места. Они набрали столько же очков, сколько «Реал Сосьедад», но уступили бело-голубым по дополнительным показателям. В матче последнего тура с командой из Сан-Себастьяна «нерадзурри» доминировали и имели множество классных моментов забить, но их подвело завершение.

Кстати, «Интер» впервые при Индзаги прошёл групповой этап Лиги чемпионов без поражений. Выпусти тренер пораньше Лаутаро Мартинеса во встрече с «Реалом Сосьедад», счёт наверняка был бы иным. Аргентинец появился на поле лишь на 65-й минуте. Хотя есть в этом и плюсы, ведь к предстоящему матчу он подходит в оптимальном тонусе, с хорошим запасом сил.

В 15 встречах в чемпионате Италии Мартинес забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Отличное подспорье ему составляют Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу. Нападающий за этот же период времени забил шесть голов и сделал столько же ассистов, а полузащитник записал на свой счёт семь забитых мячей и два голевых паса.

Впрочем, в предстоящем матче «змеи» вряд ли забьют много. Только в одной из семи встреч на стадионе «Олимпико» римляне потерпели поражение. За этот отрезок времени они забили восемь мячей, а пропустили только четыре. В предстоящем матче Сарри наверняка уделит особое внимание компактности в обороне.

Предлагаем поставить на то, что «Интер» победит и тотал будет меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.02. Любопытно, что подопечные Индзаги лучше всех выступают на выезде. В семи матчах в Серии А в гостях они только один раз потеряли очки — в матче с «Ювентусом» (1:1). За этот отрезок времени они забили 16 голов, а пропустили только два.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Интер» 17 декабря 2023 года

«Лацио» менее стабилен, чем «Интер». У него меньше ресурсов и хуже форма ведущих игроков, чем у «нерадзурри». На домашнем стадионе римляне очень редко пропускают и гораздо чаще цепляются за очки, нежели на выезде. Однако это мало что меняет. «Змеи» обыгрывают всех без разбору, в частности на выезде. У них всё отлично как в обороне, так и в нападении.

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.02.