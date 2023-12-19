«Тулуза» — «Монако». Ади Хюттер зависим от Головина

20 декабря состоится матч 17-го тура Лиги 1 «Тулуза» — «Монако». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «фиолетовых» оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Монако» 20 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Тулуза» — «Монако» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен за 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Монако» (20.12.2023)

Игра 17-го тура Лиги 1 «Тулуза» — «Монако» пройдёт 20 декабря на стадионе «Мунисипал». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. От действий полузащитника монегасков Головина будет во многом зависеть результат встречи.

В этом сезоне Лиги 1 Александр принял участие в 14 встречах, в которых записал в актив пять забитых мячей и сделал две результативные передачи. В этом розыгрыше россиянина четыре раза включали в символическую сборную недели чемпионата Франции. Он является системообразующим исполнителем в «Монако» и отвечает за продвижение мяча в линию атаки.

Напомним, в последнем матче Лиги 1 красно-белые дома уступили «Лиону» (0:1). Головин не принимал участия в той встрече из-за дисквалификации. Соперник действовал исключительно от обороны, а подопечные Ади Хюттера безуспешно пытались создать опасные моменты. Казалось, встреча завершится вничью, но на 85-й минуте забил Жеффиньо и принёс «львам» неожиданную победу.

В послематчевом интервью главный тренер «Монако» признал, что команде в атаке не хватало Головина. Ади Хюттер похвалил клуб за старания. По его мнению, нападающие монегасков не потеряют уверенность и в следующей игре голы будут.

«Монако» находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков в 16 матчах. Клуб выиграл девять встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде красно-белые провели восемь матчей, в которых одержали три победы.

В последних пяти встречах подопечные Ади Хюттера выступили слабо. Они победили «Монпелье» (2:0) и «Ренн» (2:1), завершили вничью игру с «Гавром» (0:0) и уступили «ПСЖ» (2:5) и «Лиону» (0:1).

«Тулуза» в минувшем туре чемпионата Франции дома сыграла вничью с «Ренном» (0:0). «Фиолетовые» действовали в атаке довольно предсказуемо, поэтому не создали у ворот соперника явных голевых ситуаций. В защите часто возникали провалы, но голкипер Гийом Ресте продемонстрировал великолепную реакцию.

«Тулуза» плохо выступила в последних пяти встречах Лиги 1, не одержав ни одной победы. Команда завершила вничью матчи с «Лиллем» (1:1), «Лорьяном» (1:1) и «Ренном» (0:0), а уступила «Ницце» (0:1) и «Лиону» (0:3). Таким образом, в четырёх из этих игр «фиолетовые» пропускали.

Подопечные Карлеса Мартинеса занимают 15-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 14 очков в 16 встречах. Клуб выиграл только два матча в этом розыгрыше и восемь завершил вничью. Стоит отметить, что дома «Тулуза» провела семь игр, в которых одержала всего лишь одну победу.

Даже фанаты «Лиона» признали, что только отсутствие дисквалифицированного Головина спасло их команду от поражения. Теперь россиянин возвращается отдохнувшим и полным сил. С ним у монегасков эффективнее работает атака, которая и поможет выиграть. Рассмотрим ставку на победу «Монако» с форой (-1) за коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Монако» 20 декабря 2023 года

Тактическая схема Ади Хюттера, которая позволяет команде хорошо выступать в Лиге 1, теряет свою эффективность без Головина. Россиянин — важный элемент в атаке монегасков, без него возникают проблемы при создании и реализации опасных моментов. Александр вернётся, и позиционное нападение заработает на полную мощь. «Тулуза» в большинстве матчей действует от обороны и рассчитывает на контратаки. «Фиолетовые» часто допускают ошибки, если соперник действует нестандартно. Это доказывают результаты двух последних очных матчей на «Мунисипале», в которых победили красно-белые (2:1 и 2:0). Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Монако» с форой (-1) за 2.27.

Ставка: победа «Монако» с форой (-1) за 2.27.