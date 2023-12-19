«Интер» — «Болонья». Индзаги победит на классе

20 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Болонья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нерадзурри» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех красно-синих оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Болонья» 20 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Болонья» (20.12.2023)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, а также 16 туров Серии А. На 20 декабря запланирован матч 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» примет «Болонью». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних 10 турах в чемпионате Италии «змеи» только два раза потеряли очки. Они сыграли вничью как раз с «Болоньей» (2:2) и «Ювентусом» (1:1). Подопечные Симоне Индзаги расположились на первой строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Ювентуса» составляет четыре очка.

Также «нерадзурри» добыли путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, выйти получилось только со второго места. Миланцы набрали столько же очков, сколько «Реал Сосьедад», но уступили по дополнительным показателям. Интересно, что они впервые при Индзаги закончили групповой этап турнира без поражений.

«Змеи» демонстрируют бесподобный остроатакующий футбол. В 16 встречах в Серии А они забили 39 мячей — больше всех. 15 из них записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. Ещё он отметился двумя результативными передачами. Также очень хорош Маркус Тюрам. Он забил семь голов и сделал шесть ассистов.

Мартинес и Тюрам возглавляют список лучших футболистов Серии А по системе «гол+пас». Они набрали потрясающую форму. Впрочем, помимо шикарной игры в атаке, у «Интера» отличная крепость в обороне. В 16 встречах в чемпионате Италии он пропустил лишь семь мячей — меньше всех.

Особой похвалы заслуживает Ян Зоммер. Голкипер всегда входил в число топовых футболистов и много выручал, но в составе «нерадзурри» он как будто вышел на новый уровень. В этом сезоне 35-летний швейцарец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых совершил 53 сейва.

«Болонья» ощутимо прибавила относительно минувшего сезона. В 16 встречах в Серии А она уступила только «Милану» (0:2) и «Фиорентине» (1:2). Единственное — многовато ничьих — семь. С другой стороны, это не помешало команде подняться на четвёртое место в турнирной таблице.

Прогресс красно-синих напрямую связан с бывшим легендарным футболистом — Тьяго Моттой. Он возглавил их в начале прошлого сезона и с тех пор добился огромного прогресса. Впрочем, «Болонья» продолжает наращивать мощь. В последних четырёх турах в Серии А она потеряла очки только во встрече с «Лечче» (1:1), на выезде.

Победила команда «Торино» (2:0), «Салернитану» (2:1) и «Рому» (2:0). С результативностью дела у неё, конечно, обстоят далеко не так здорово, как у «Интера». В 16 встречах в первенстве подопечные Мотты забили только 20 голов, что является худшим показателем среди топ-7.

Зато у «Болоньи» тоже полный порядок в защите. В 16 матчах она пропустила только 12 мячей — меньше только у «Ювентуса» и «Интера». Маловероятно, что грядущая игра получится слишком результативной. П1 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23.

Под руководством Индзаги «нерадзурри» дважды становились обладателями Кубка Италии. Всего же у наставника три таких награды (ещё один трофей выиграл с «Лацио»). У Мотты пока что нет грандиозных тренерских достижений. Его подопечные наверняка навяжут «змеям» борьбу, но вряд ли у них получится пробраться в следующую стадию.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Интер» — «Болонья» 20 декабря 2023 года

В этом сезоне «Интер» доминирует в чемпионате Италии. У него лучше глубина и качество состава, а также результаты на дистанции, чем у «Болоньи». Кроме того, встреча состоится на домашней арене «нерадзурри». Полагаем, они одержат победу. В то же время слишком много голов не ждём. Обе команды очень редко пропускают. При этом красно-синие не часто забивают.

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.