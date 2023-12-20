«Северсталь» — «Торпедо». У Игоря Ларионова нет проблем

Если после поражения «Спартаку» могло так показаться, то нижегородцы развеют этот миф в игре со «сталеварами».

21 декабря состоится матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы череповчан оценили в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Северсталь» — «Торпедо» 21 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Северсталь» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.57. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.40.

Анализ и прогноз на матч «Северсталь» — «Торпедо» (21.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

На 21 декабря запланировано восемь матчей регулярного сезона КХЛ. Среди них встреча между «Северсталью» и «Торпедо», которая пройдёт на арене «Ледовый дворец» в Череповце. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Сталевары» проводят в целом неплохой сезон и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В их активе 43 очка, которые были набраны за 40 матчей. Команда демонстрирует неплохую игру в атаке, забросив 126 шайб, но пропустила – 121, что достаточно много для восьмёрки лучших клубов Запада.

Подопечные Андрея Козырева хуже всех в конференции выступают на домашней арене. Они одержали всего пять побед в 17 встречах на своём льду. «Северсталь» проиграла четыре из пяти последних встреч дома. Она уступила «Витязю» (3:5), ЦСКА (2:3), «Барысу» (2:3 ОТ) и московскому «Динамо» (1:2 Б). Зато обыграть удалось «Ак Барс» со счётом 4:1.

Вернувшись после небольшого перерыва, «сталевары» обыграли всухую «Локомотив» — 1:0. Единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко. Таким образом, нападающий повторил клубный рекорд «Северстали» по голам за один сезон. 27-летний игрок забросил 22 шайбы.

«Торпедо» выступает лучше «сталеваров» на протяжении этого розыгрыша. Клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко. Нижегородцы одержали победы в 24 из 41 встречи. Подопечные Игоря Ларионова стараются придерживаться атакующего хоккея, поэтому командой заброшено 120 шайб, а пропущено – 97.

На небольшой перерыв автозаводцы уходили с серией из четырёх побед. Они обыграли «Локомотив» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1), «Ладу» (4:2) и «Металлург» (3:2). Стоит отметить, что «Торпедо» отобрало очки у находящихся в топ-4 своих конференций клубов. Однако, вернувшись из отпуска, нижегородцы проиграли с разгромным счётом 2:5 «Спартаку».

Не исключено, что сказалось отсутствие одного из лучших бомбардиров автозаводцев Василия Атанасова. 21-летний нападающий в этом сезоне набрал 38 очков по системе «гол+пас», но получил повреждение в одной из игр на Кубке Первого канала. Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов уверяет, что с ним уже всё в порядке и в ближайшее время он выйдет на лёд.

Возможно, если бы «Северсталь» придерживалась прежнего хоккея, она смогла бы как красно-белые разгромить соперника. Но последние результаты говорят о том, что Андрей Козырев провёл перенастройку. Возможно, что команда уже ушла в энергосберегающий режим. Есть ощущения, что такого результативного хоккея, как в прошлых очных встречах клубов, мы не увидим.

Поражение в матче со «Спартаком» должно встряхнуть «Торпедо». Тем более что проиграть такому сопернику не стыдно, ведь «гладиаторы» набрали невероятный ход. Мы рекомендуем поставить на победу нижегородцев, у которых более привлекательный хоккей, не затрачивающий громадное количество сил на защиту. Ставки на этот исход принимают за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — «Торпедо» 21 декабря 2023 года

«Сталевары» очень слабо выступают на домашней арене, и по этому поводу накопилось много вопросов к тренерскому штабу. Кажется, что «Северсталь» уже включила энергосберегающий режим, но он же затрачивает массу сил на надёжную защиту. «Торпедо» по делу проиграло «Спартаку», который сносит почти всех на пути. Будет непростой матч, возможно, мы не увидим большого количества голов, но в итоге подопечные Ларионова добудут победу.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.40.