«Бетис» — «Жирона». Пеллегрини знает, как остановить Довбика?

21 декабря состоится матч 18-го тура Примеры «Бетис» — «Жирона». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 2.43. Успех зелёно-белых оценивается в 2.79. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Примеры «Бетис» — «Жирона» 21 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Бетис» — «Жирона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Жирона» (21.12.2023)

Игра 18-го тура Примеры «Бетис» — «Жирона» начнётся 21 декабря на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

Жиронцы в минувшем матче разгромили дома «Алавес» (3:0). Встреча прошла с большим преимуществом бело-красных. Команда с первых минут встречи взяла мяч под контроль, много прессинговала и практически лишила соперника вариантов для развития атак. Счёт открыл на 25-й минуте Артём Довбик, а незадолго до перерыва Порту забил второй мяч.

Во втором тайме «Жирона» не сбавила обороты. Соперник находился под серьёзным давлением и не смог перехватить инициативу. Итоговый счёт установил Довбик, который уверенно реализовал пенальти. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Анхель Мичел похвалил своих подопечных за хорошую игру и самоотдачу.

«Жирона» находится на первом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 44 очка. Клуб выиграл 14 встреч из 17 встреч, а две завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде бело-красные провели восемь игр, в которых одержали семь побед.

В последних пяти встречах Примеры подопечные Анхеля Мичела выступили отлично. Они победили «Райо Вальекано» (2:1), «Валенсию» (2:1), «Барселону» (4:2) и «Алавес» (3:0), а с «Атлетиком» сыграли вничью (1:1). Отметим, что четыре из этих матчей заканчивались с тоталом больше 2.5 мяча.

Наставник «Жироны» осторожно отзывается о перспективах команды в этом сезоне. Мичел рассчитывает на место в еврокубках. Весьма вероятно, что в зимнее трансферное окно у его подопечных будут заманчивые предложения из топ-клубов. Инсайдеры сообщают, что Виктор Цыганков попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Наибольшую угрозу для защиты «Бетиса» будет представлять лучший бомбардир «Жироны» в этом сезоне Артём Довбик. Украинский нападающий записал в актив 10 забитых мячей и четыре результативные передачи.

«Бетис» в минувшем туре Примеры на выезде сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). Встреча прошла в равной борьбе — каждая из команд нанесла 12 ударов, но забить не удалось. Лидер зелёно-белых Иско получил предупреждение и пропустит матч с «Жироной» из-за дисквалификации. Это серьёзная потеря для команды.

Подопечные Мануэля Пеллегрини стабильно набирают очки в последних пяти встречах Примеры. Они победили «Лас-Пальмас» (1:0), а матчи с «Севильей» (1:1), «Альмерией» (0:0), «Реалом» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (0:0) завершили вничью. Отметим, что все игры заканчивались с тоталом меньше 2.5 мяча.

«Бетис» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании с 27 очками. Команда выиграла шесть встреч и девять завершила вничью.

«Жирона» отлично проводит последние матчи. Эффективно работают позиционное нападение и прессинг. Но «Бетис» опасно недооценивать, ведь команда отлично обороняется и дома мало пропускает. Рассмотрим ставку на то, что хозяева не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, за коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Бетис» — «Жирона» 21 декабря 2023 года

«Жирона» стала главным возмутителем спокойствия в Примере. Команда занимает первое место в турнирной таблице и отметилась несколькими сенсационными победами, в том числе в игре с «Барселоной» (4:2). Только с «Бетисом» ей будет сложно. Подопечные Пеллегрини великолепно защищаются и пропустили дома всего три мяча в этом розыгрыше Примеры. Кроме того, зелёно-белые ни разу не уступили на своём поле. Они одержали пять побед и три встречи завершили вничью. Вот и поставим на то, что «Бетис» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.27.

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.