«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак». Криштиану Роналду счастлив!

Звёздный португалец забил 50 голов в 2023 году, а также провёл за карьеру 1200 матчей. Но даже этого ему мало!

22 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «всемирного клуба» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «рыцарей Дехны» оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.96.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» (22.12.2023)

Позади групповой этап Лиги чемпионов АФК. 22 декабря состоятся три встречи 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них в городе Эр-Рияд померяются силами местный «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В последних семи турах в Про-Лиге «Аль-Наср» уступил только лидирующему «Аль-Хилялю» (0:3). Несмотря на уверенные победы во всех остальных встречах, шансы «всемирного клуба» на чемпионство сильно снизились. Отставание от лидеров составляет уже 10 очков.

У подопечных Луиша Каштру есть матч в запасе, но он мало что изменит. С другой стороны, после поражения «Аль-Наср» не опустил руки. Сначала он разгромил «Эр-Рияд» (4:1) в первенстве, а затем – «Аль-Шабаб» (5:2) в Кубке Короля. В обеих встречах результативными действиями отметился Криштиану Роналду.

Приняв участие во встрече с «Эр-Риядом», звёздный португалец стал первым в мире полевым игроком, достигшим отметки в 1200 матчей за карьеру. Кроме того, забитый в матче с «Аль-Шабабом» мяч стал для него 50-м в 2023 году. Ещё Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам поисковых систем за всю историю.

В недавнем интервью Криштиану выразил сожаление лишь о том, что раньше не перешёл в «Аль-Наср». В этом сезоне он выиграл в составе «всемирного клуба» Кубок арабских чемпионов. Помимо того, команда из Эр-Рияда вышла в плей-офф Лиги чемпионов АФК, заняв первое место в группе.

«Аль-Иттифак» в последних 10 турах в чемпионате Саудовской Аравии победил только «Аль-Вахду» (3:2). Также было пять ничьих. Из-за поражений подопечные Стивена Джеррарда спустились на восьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от занимающего четвёртое место «Аль-Таавуна» составляет 10 очков.

«Рыцари Дехны» весьма неплохо начали сезон, но затем Джеррард столкнулся с большими проблемами атакующего плана. В последних 10 турах в Про-Лиге подопечные бывшего легендарного футболиста «Ливерпуля» забили всего лишь пять мячей, хотя в соперниках было немало аутсайдеров.

Не в последнюю очередь ухудшение результатов связано с травмой лучшего бомбардира команды — Муссы Дембеле. Он уже оправился от повреждения и принял участие в нескольких встречах, но пока что не вернул былые кондиции. Для того чтобы набрать форму, 27-летнему форварду наверняка потребуется ещё какое-то время.

Джеррард недавно признался, что «Аль-Иттифак» в трансферное окно постарается прочесать всю Европу и Про-Лигу для того, чтобы усилить состав и сделать его более конкурентоспособным. Англичанин сильно ограничен в ресурсах. Единственное, на что он может рассчитывать в грядущем матче — хотя бы избежать разгрома.

Кстати, в защите Джеррард отладил «рыцарям Дехны» игру весьма неплохого качества. В 17 встречах они пропустили только 18 мячей — меньше лишь у «Аль-Таавуна» и лидирующего «Аль-Хиляля». Думается, слишком много голов «Аль-Иттифак» в грядущем матче не пропустит.

У «Аль-Насра» с результативностью всё отлично. В 16 встречах в чемпионате Саудовской Аравии он забил 43 мяча — больше только у «Аль-Хиляля». Однако в последних девяти играх подопечные Каштру только один раз забили больше трёх голов. Поставить на их победу и тотал меньше 4.5 мяча можно за коэффициент 1.80.

В обороне у «всемирного клуба» тоже полный порядок. В 16 матчах в Про-Лиге он пропустил только 19 голов. Учитывая появившиеся у «рыцарей Дехны» серьёзные проблемы с результативностью, есть основания полагать, что клуб из Эр-Рияда сумеет сохранить свои ворота на замке в предстоящей игре.

Прогноз и ставка на матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 декабря 2023 года

«Аль-Наср» — явный фаворит. У него гораздо лучше результаты в последних девяти турах, чем у испытывающего нехватку резервов «Аль-Иттифака». Лидеры «всемирного клуба», в частности Криштиану Роналду, пребывают в отличном тонусе и много забивают. На домашнем стадионе клуб из Эр-Рияда должен уверенно обыграть подопечных Джеррарда. Однако встреча вряд ли получится слишком результативной. Обе команды редко пропускают.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.