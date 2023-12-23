«Фенербахче» — «Галатасарай». Икарди будет осторожен в стамбульском дерби

24 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Галатасарай». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «жёлтых канареек» можно с коэффициентом 2.22. Успех «львов» оценивается в 2.93. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Галатасарай» 24 декабря 2023 года

Аналитики считают, что игра «Фенербахче» — «Галатасарай» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Галатасарай» (24.12.2023)

Игра 18-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Галатасарай» начнётся 24 декабря на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

«Жёлтые канарейки» в минувшем матче турецкой Суперлиги обыграли на выезде «Кайсериспор» (4:3). Дженгиз Ундер забил быстрый гол — уже на восьмой минуте. Миши Батшуайи оформил хет-трик.

Стоит отметить, что незадолго до завершения матча на поле стали кипеть страсти. Игроки выясняли отношения, что привело к двум удалениям в составе «Фенербахче». Арбитр показал прямую красную карточку бразильцу Фреду, который известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», и наказал второй жёлтой Мерта Хакана Яндаша.

«Фенербахче» находится на первом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 43 очка в 16 матчах. Клуб выиграл 14 встреч и одну завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «жёлтые канарейки» провели восемь матчей и и одержали семь побед.

В последних пяти встречах чемпионата Турции подопечные Исмаила Картала выступили отлично. Они победили «Фатих Карагюмрюк» (2:1), «Сивасспор» (4:1), «Бешикташ» (3:1) и «Кайсериспор» (4:3), а игру с «Адана Демирспор» (0:0) завершили вничью.

«Галатасарай» в минувшем туре чемпионата Турции дома обыграл «Фатих Карагюмрюк» (1:0). «Львы» с первых минут завладели инициативой. Они контролировали мяч, но много опасных моментов создать не удалось, несмотря на присутствие на поле Мауро Икарди, Дриса Мертенса и Хакима Зиеша. Победный мяч записал в актив Керем Актюркоглу.

Подопечные Окана Бурука хорошо выступили в последних пяти встречах турецкой Суперлиги. Они победили «Аланьяспор» (4:0), «Пендикспор» (2:0), «Адана Демирспор» (3:1) и «Фатих Карагюмрюк» (1:0), а уступили «Хатайспору» (1:2).

«Львы» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 43 очка в 16 встречах. Клуб выиграл 14 матчей в этом розыгрыше и один завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «Галатасарай» провёл восемь игр, в которых одержал шесть побед.

Мауро Икарди возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Турции. Аргентинец забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Инсайдеры сообщают, что к нападающему проявляет интерес мадридский «Реал». «Сливочные» планируют осуществить переход футболиста в зимнее трансферное окно.

«Фенербахче» и «Галатасарай» набрали одинаковое количество очков, но «жёлтые канарейки» опережают соперника по дополнительным показателям. Победитель матча единолично возглавит турнирную таблицу, что добавит стамбульскому дерби огня. Поскольку «львы» отлично обороняются, рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Галатасарай» 24 декабря 2023 года

«Галатасарай» делает акцент на надёжной защите. Клуб пропустил в этом розыгрыше турецкой Суперлиги всего девять мячей, и только три из восьми выездных встреч с его участием заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Подопечные Окана Бурука умеют компактно обороняться и грамотно организовывать плотную опеку форвардов соперников. Вряд ли «Фенербахче» пойдёт вперёд большими силами, поскольку велик риск нарваться на контратаку «львов». В этом матче мы выберем ставку на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.27.