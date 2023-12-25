«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср». Роналду одержим футболом

Пока только Гарри Кейн опережает Криштиану по голам в этом году. У португальца есть шанс обогнать его.

26 декабря состоится матч 17-го тура Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср». Начало — в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «рыцаря Неджда» можно с коэффициентом 1.45. Шансы «тигров» оцениваются в 5.65. На ничью дают коэффициент 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» 26 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен с коэффициентом за 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» (26.12.2023)

Матч 17-го тура Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» начнётся 26 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск. «Тигры» слабо выступили на минувшем клубном чемпионате мира, выбыв из турнира в четвертьфинале. Сумеет ли клуб реабилитироваться в глазах зрителей?

«Аль-Иттихад» в последнем матче Про-Лиги неожиданно уступил дома «Аль-Раеду» (1:3). «Тигры» с первых минут пошли в атаку, владели мячом и инициативой, но удаление Мадалла Аль-Олаяна на 12-й минуте всё испортило.

Главный тренер клуба Марсело Гальярдо был вынужден быстро скорректировать тактическую схему. Его подопечные глубже отошли в защиту и стали действовать на контратаках. Но это решение не помогло, поскольку соперник сумел воспользоваться ошибками в обороне, которые часто допускали «тигры».

Весьма вероятно, что на результат игры повлияло разочарование игроков от слабого выступления «Аль-Иттихада» на клубном чемпионате мира. В четвертьфинале команда проиграла «Аль-Ахли» из Египта (1:3). Бензема не сумел реализовать пенальти и попал под волну критики. В игре с «Аль-Насром» у француза будет шанс забить гол и ответить недоброжелателям.

«Аль-Иттихад» находится на шестом месте в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 28 очков. Клуб выиграл восемь встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что дома «тигры» провели восемь игр, в которых одержали четыре победы и один матч закончили вничью. На своём поле команда забила 18 голов.

В последних пяти встречах Про-Лиги подопечные Марсело Гальярдо выступили нестабильно. Они победили «Абху» (4:2) и «Аль-Халидж» (4:2), сыграли вничью с «Аль-Иттифаком» (1:1), а уступили «Дамаку» (1:3) и «Аль-Раеду» (1:3). Таким образом, четыре из этих матчей заканчивались тоталом больше 3.5 мяча.

«Аль-Наср» в минувшем туре чемпионата Саудовской Аравии дома обыграл «Аль-Иттифак» (3:1). Голами отметились звёзды «всемирного клуба» Алекс Теллес, Марсело Брозович и Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Тем не менее защита допускала ошибки, позволив сопернику забить.

В последних пяти встречах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» выступил хорошо. Подопечные Луиша Каштру победили «Аль-Вахду» (3:1), «Аль-Охдуд» (3:0), «Эр-Рияд» (4:1) и «Аль-Иттифак» (3:1), а уступили «Аль-Хилялю» (0:3). Стоит отметить, что в каждом из этих матчей забивалось минимум три мяча.

«Рыцарь Неджда» занимает второе место в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 40 очков. Команда выиграла 13 встреч и одну завершила вничью. Лучший бомбардир «Аль-Насра» Криштиану Роналду в этом сезоне забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

«Всемирный клуб» в последних матчах действует в атаке эффективно, реализуя много голевых моментов. Набрал отличную форму Криштиану Роналду, который является лидером команды. Защита «Аль-Хиляля» часто допускает ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. Рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.09.

Недавно главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сказал, что Роналду одержим тем, чтобы стать лучшим. Он добавил, что никто не проводит 20-летний отрезок лучше, чем Криштиану. На счету форварда 51 гол в этом году, а больше только у Гарри Кейна — 52, но столько же (51) у Мбаппе. Отметим, что у «Аль-Насра» ещё есть две встречи впереди, а вот у «Баварии» и «ПСЖ» календарь пустой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» 26 декабря 2023 года

Подопечные Луиша Каштру остаются в гонке за чемпионским титулом. Впереди ещё много игр, поэтому шанс сократить отставание от «Аль-Хиляля» обязательно будет. Роналду не разучился забивать голы. Оборона «Аль-Иттихада» регулярно ошибается, позволяя соперникам свободно атаковать. Тем не менее Карим Бензема способен удивить и будет мотивирован дать отпор Роналду, а значит, голов будет много. Вот и поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.09.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.09.