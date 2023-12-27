«Динамо» Мн — «Спартак». Илья Ковальчук быстро вошёл во вкус

Два матча — два гола. Ветеран и молодёжь красно-белых готовы к результативному хоккею с «зубрами», мечтающими о реванше.

28 декабря состоится матч КХЛ «Динамо» Мн — «Спартак». Начало игры — в 19:10 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.25. Шансы минчан оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Мн — «Спартак» 28 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Минск — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.57. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.40.

Анализ и прогноз на матч «Динамо» Мн — «Спартак» (28.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На 28 декабря запланировано большое количество матчей регулярного сезона КХЛ. В одном из них минское «Динамо» будет принимать «Спартак» на «Минск-Арене». Начало игры запланировано на 19:10.

«Зубры» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков. «Куньлунь», располагающийся на девятом месте, отстаёт на пять очков. Пока видимых причин переживать за место в плей-офф у минчан нет.

Всего в текущем сезоне «Динамо» забросило 108 шайб, а пропустило – 114. У подопечных Дмитрия Квартальнова плохие результаты в последних семи домашних встречах. Они выиграли всего лишь одну – у «Витязя» со счётом 4:1. Однако все эти матчи завершились тоталом меньше 5.5 шайбы. Более того, при каждом поражении минчане не могли забросить больше одной шайбы.

В целом «Зубры» проиграли три последние встречи. Они уступили «Спартаку» (2:4), «Витязю» (4:6) и «Автомобилисту» (1:4). Пусть подопечные Квартальнова не порадовали победами на этом отрезке, но хотя бы появились голы. Главный тренер минского «Динамо» недавно сказал о необходимости усилений. Причём наставник отметил, что даже трёх новичков будет мало – ему нужно больше.

«Спартак» возглавляет турнирной таблицу Западной конференции, имея в активе 63 очка. Команда опережает ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» на одно очко, но имеет на игру больше. Красно-белые зарядили своих болельщиков положительными эмоциями ещё с начала сезона. Они являются самым результативным клубом в КХЛ, забросив 164 шайбы.

Вот только и пропускают «гладиаторы» тоже немало – 123 гола. В минувшей встрече с «Торпедо» подопечные Жамнова прервали свою пятиматчевую победную серию, за время которой они выиграли у московского «Динамо» (8:7 ОТ), «Сочи» (4:3), «Торпедо» (5:2), минчан (4:2) и «Куньлуня» (5:2). Уступил «Спартак» нижегородцам (1:2 Б). Автором единственной шайбы за красно-белых стал Илья Ковальчук, недавно пополнивший состав клуба. На его счету два гола в двух встречах.

Звёздный ветеран обязательно сделает игру и без того отлично выступающего «Спартака» ещё лучше. По-прежнему травмирован Морозов – один из важных хоккеистов результативной тройки красно-белых. Голдобин вырвался в лидеры в гонке лучших бомбардиров КХЛ, набрав 57 очков по системе «гол+пас». У Ткачёва столько же очков, но по голам он отстаёт от Николая.

Илья Ковальчук в недавнем интервью назвал «Спартак» родной командой и поблагодарил за то, что она дала ему в своё время отличный старт карьеры. Ветеран уже успел дать совет молодым хоккеистам. Он рассказал, что карьера – это марафон, поэтому спортсмены должны готовиться переживать как взлёты, так и падения.

Красно-белым удобно играть с минчанами, ведь у них плохая защита. С такой атакой, как у «Спартака», можно забросить минимум три шайбы в ворота «зубров». Но ведь и оборона Жамнова не кажется сверхнадёжной и часто пропускает. А учитывая тот факт, что команда Квартальнова выступит на домашней арене, наш прогноз будет на то, что обе команды забросят больше 2.5 шайбы за 3.10.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Мн — «Спартак» 28 декабря 2023 года

Минчане идут на серии поражений, а их результативность сильно снизилась. У подопечных Квартальнова будет огромная мотивация закончить с неудачами, порадовать болельщиков на домашней арене голами и взять реванш у лидера Запада за недавнее поражение со счётом 2:4. В свою очередь, «Спартак» недавно прервал победную серию, Голдобин вырвался вперёд в гонке бомбардиров, а Ковальчук забивал в каждом из двух последних матчей. Все предпосылки ведут к очень результативному хоккею, поэтому наша ставка на то, что оба клуба забросят больше 2.5 шайбы.

Ставка: обе забросят больше 2.5 шайбы за 3.10.