«Аталанта» — «Лечче». Гасперини отказывается доверять Миранчуку?

Иначе почему футболист, демонстрируя хорошую игру, остаётся на скамейке? Тренер в очередной раз поплатится за это.

30 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лечче». Начало игры — в 14:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.45. Шансы салентийцев оценили в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Лечче» 30 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Аталанта» — «Лечче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура Серии А «Аталанта» — «Лечче» (30.12.2023)

30 декабря завершается 18-й тур чемпионата Италии. В одном из матчей «Аталанта» на стадионе «Джевисс» будет принимать «Лечче». Начало игры запланировано на 14:30 мск. Непростая игра для гостей, но так ли хороши хозяева?

Бергамаски занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 26 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет всего два очка. Всего команда выиграла 8 из 17 встреч, но потерпела семь поражений. В целом результаты неплохие, особенно на домашней арене. Однако есть у Гасперини и проблемы.

«Аталанта» не отличается стабильностью и может проиграть на ровном месте. В последних пяти встречах Серии А она потерпела три поражения – в играх с «Наполи» (1:2), «Торино» (0:3) и «Болоньей» (0:1). Победить «богине» удалось «Милан» (3:2) и «Салернитану» (4:1). Гасперини необходимо подумать над решением проблем с защитой, которая пропускает так часто. Даже выиграв разгромно у «морских коньков», клуб умудрился пропустить. А ведь это была худшая команда чемпионата Италии!

Перед поражением от «Болоньи» бергамаски выиграли три встречи подряд во всех турнирах. Кроме миланцев и «Салернитаны», они победили «Ракув» в Лиге Европы со счётом 4:0. Примечательно, что в этих трёх матчах главными героями стали Мурьель и Миранчук. Россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи, а колумбиец стал автором четырёх мячей.

Несмотря на это, Гасперини продолжает оставлять Алексея на скамейке запасных. Видимо, тренер считает, что если россиянину хватило четырёх минут на гол в ворота «Салернитаны», то должно было быть достаточно времени и на забитый мяч во встрече с «Болоньей». Но на этот раз удача была не на стороне наставника. Может быть, он задумается над тем, чтобы выделять больше времени Миранчуку и Мурьелю.

Видят ошибку Гасперини не только болельщики, но и другие футболисты. Александр Головин недавно высказался, что во всех неудачах Миранчука в Серии А виноват только главный тренер. По словам полузащитника «Монако», когда Алексей выходит даже на 10 минут, то хорошо играет и выкладывается, но потом вновь садится на скамейку и не получает шанса проявить себя. На фоне всего это поползли слухи о вовзвращении россиянина в «Торино» в зимнее трансферное окно.

«Лечче» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 20 очков. Команда отстаёт от «Ромы», занимающей шестую строчку, на шесть очков. Жёлто-красные выиграли всего 4 из 17 встреч, потерпев пять поражений. Особенно слабо выступают «волки» в гостевых матчах, не выиграв ни одного из восьми, но пять раз сыграв вничью.

Салентийцы очень часто заканчивают игры с ничейным результатом. В последних шести встречах у них было четыре ничьих – с «Миланом» (2:2), «Вероной» (2:2), «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (1:1). Проиграл «Лечче» только «Интеру» со счётом 0:2, а победил – «Фрозиноне» (2:1). Заметно, что «волки», несмотря на превосходящий уровень соперников, всё-таки цепляются за очки.

Жёлто-красные являются очень неудобным соперником для «Аталанты». В последних двух матчах они обыграли бергамасков с одинаковым счётом 2:1. Учитывая имеющиеся проблемы с защитой и то, как часто «богиня» пропускает, мы считаем, что обе команды забьют за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Аталанта» — «Лечче» 30 декабря 2023 года

Гасперини собрал отличную связку из Мурьеля и Миранчука, но отказывается использовать её. Алексею выделяется очень мало времени, однако даже за эти минуты он выжимает максимум. Также имеются проблемы в защите, ведь «Аталанта» пропускает в последних семи встречах в Серии А минимум гол. «Лечче» хоть и не представляет большой угрозы, но в каждой игре цепляется за результат. Плюс в последних двух очных встречах «волки» обыгрывали «богиню» с одинаковым счётом 2:1. Наша ставка на «обе забьют» за 2.10.

Ставка: обе забьют за 2.10.