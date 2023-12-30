«Фулхэм» — «Арсенал». Зинченко злоупотребляет доверием Артеты

31 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.60. Успех «дачников» оценён в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» 31 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Фулхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Арсенал» (31.12.2023)

В самом разгаре сезон английской Премьер-лиги. 31 декабря состоятся две встречи 20-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне померяются силами «Фулхэм» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный арбитр — Питер Бэнкс.

Текущий сезон складывается для «дачников» далеко не так удачно, как минувший. В 19 матчах в АПЛ команда одержала только шесть побед и три раза сыграла вничью. Бо́льшую часть очков она набрала во встречах с располагающимися в самом низу турнирной таблицы первенства клубами.

В последних трёх турах в чемпионате Англии «Фулхэм» уступил переживающему трудные времена «Ньюкаслу» (0:3), идущему на предпоследнем месте «Бёрнли» (0:2) и «Борнмуту» (0:3). Ни одного забитого мяча и восемь пропущенных не говорят о подопечных Марку Силвы ничего хорошего.

В этом сезоне «Фулхэму» очень сильно не хватает надёжности и качества в защите. Несмотря на старания Бернда Лено, в 19 встречах в первенстве клуб пропустил 34 мяча. Если бы не 31-летний голкипер, статистика была бы гораздо хуже. За этот период времени он совершил целых 74 сейва.

В то же время «дачники» преуспевают в Кубке лиги Англии. Они победили «Тоттенхэм» (1:1, по пенальти 5:3), «Норвич» (2:1), «Ипсвич» (3:1) и «Эвертон» (1:1, по пенальти 7:6). Совсем скоро подопечным Силвы предстоит встретиться в полуфинале турнира с «Ливерпулем».

«Арсенал», в свою очередь, увлечён чемпионской гонкой. До недавнего времени он возглавлял турнирную таблицу чемпионата Англии. Уступив в матче последнего тура «Вест Хэму» (0:2), «канониры» потеряли лидерство. Отставание от занимающего первую строчку «Ливерпуля» составляет два очка.

В последних четырёх матчах в АПЛ «Арсенал» победил только «Брайтон» (2:0). Также он сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Помимо «Вест Хэма», уступил «Астон Вилле» (0:1). В целом неудачным результатам есть объяснение. Во-первых, в соперниках были пребывающие на подъёме команды. Во-вторых, в двух из трёх случаев клуб потерял очки на выезде.

На домашнем стадионе «канониры» уступили «Вест Хэму». Одним из решающих эпизодов стал пропущенный на 13-й минуте спорный гол. На повторах непонятно — полностью пересёк мяч лицевую линию или же часть его осталась в поле и Майкл Оливер правильно засчитал взятие ворот.

Так или иначе, вновь одним из главных антигероев матча стал Александр Зинченко. После прострельной передачи соперника он и Габриэл Магальянс не смогли правильно вынести мяч, что привело к голу. Ранее украинец крайне неудачно выступил во встрече с «Ливерпулем». И это далеко не первый раз, когда он подводит команду.

Впрочем, в игре с «Вест Хэмом» не смогли победить «канониры» по большей части из-за плохой реализации. Они нанесли 29 ударов, восемь из которых пришлись в створ, но так и не сумели забить. Вообще, у подопечных Артеты редко возникают проблемы с завершением. В 19 турах в АПЛ они забили 36 мячей.

Думается, «Арсенал» исправится за поражение в матче с «Вест Хэмом» и не позволит лидирующему «Ливерпулю» уйти в отрыв. Поставить на победу гостей и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие ознаменовались ничейными исходами.

В 18 из 28 матчей во всех официальных турнирах подопечные Микеля Артеты одержали победы. За этот отрезок времени они пропустили только 26 мячей, а забили — 55. Если в матчах с аутсайдерами и нестабильными середняками «дачники» проигрывают и много пропускают, то в предстоящей игре им тем более вряд ли удастся зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» 31 декабря 2023 года

Несмотря на то что игра состоится на стадионе «Крэйвен Коттедж», «Арсенал» выглядит явным фаворитом. Судя по всему, «Фулхэм» больше сосредоточен на Кубке лиги Англии. В АПЛ он очень часто проигрывает и много пропускает. «Канониры» в последнее время потеряли много очков. Матч с «дачниками» — отличная возможность для них прийти в себя. История очных встреч и результаты на дистанции всецело на стороне уверенной победы гостей.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.