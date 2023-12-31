«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Что случилось с Эдди Хау?

Египтянин в скором времени отправится на Кубок Африки, но это не испортит планы немецкого специалиста

1 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.48. Успех чёрно-белых оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 1 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (01.01.2024)

1 января состоятся интересная встреча 20-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Энфилд» померяются силами местный «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии насчитывает уже 12 матчей. За этот период времени подопечные Юргена Клоппа забили 23 мяча, а пропустили только девять. Интересно, что под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли шесть матчей Boxing Day из шести.

Клопп умеет устраивать праздники. К Новому году его подопечные подходят в качестве одного из главных претендентов на победу в первенстве. Мерсисайдцы демонстрируют показательный футбол высочайшего качества. На подъёме пребывают практически все игроки, но отдельного внимания заслуживает Мохамед Салах.

В 18 встречах в АПЛ египтянин забил 12 мячей и отдал семь результативных передач. Нападающий побил клубный рекорд по результативности, который ранее принадлежал легендарному Стивену Джеррарду, а также вошёл в список 10 лучших бомбардиров чемпионата Англии. На его счету 151 гол в первенстве.

Кроме того, отметившись забитым мячом в игре 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1), Салах стал рекордсменом «Ливерпуля» по числу результативных действий на «Энфилде» (121). Сообщается, что в ближайшем будущем клуб планирует заключить с 31-летним форвардом новый контракт.

В скором времени Мохамед отправится на Кубок Африки, но Клопп призвал не заострять на этом внимание. Он отметил, что египтянин и раньше уезжал на турнир, причём вместе с Садио Мане, но никаких проблем из-за этого не возникало. Немецкий специалист подчеркнул, что постарается подготовить команду к временному отсутствию Салаха и Ватару Эндо, который едет на Кубок Азии.

У «Ньюкасла» дела обстоят намного хуже, чем у «Ливерпуля». В последних пяти турах в чемпионате Англии он победил только «Фулхэм» (3:0), на домашнем стадионе. Проиграли подопечные Эдди Хау «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:3).

В трёх из четырёх случаев в соперниках у «сорок» были располагающиеся в нижней части турнирной таблицы АПЛ клубы. Несмотря на это, «Ньюкасл» много пропустил и в результате спустился на девятую строчку. Отставание от занимающего шестое место «Вест Хэма» составляет четыре очка.

Причина поражений кроется в том, что «Ньюкасл» вымотался из-за нехватки ресурсов. Большое количество травм и участие в еврокубках выжали из него все соки. На фоне усталости ведущие футболисты чёрно-белых заметно сбавили. Мигель Альмирон, Каллум Уилсон и Бруно Гимарайнс стали гораздо реже радовать результативностью, а защитники начали допускать много ошибок.

Очень много «привозов» в последнее время совершил Киран Триппьер. В частности, из-за его грубой ошибки «сороки» вылетели из Кубка лиги Англии, уступив на стадии 1/4 финала нестабильному «Челси» (1:1, по пенальти 2:4). Поставить на победу «Ливерпуля» в предстоящем матче с форой (-1.5) можно за коэффициент 2.18.

Чёрно-белые очень сильно ослаблены травмой Ника Поупа. Он выбыл на длительный период времени. Сообщается, что на замену регулярно выручавшему основному голкиперу «сороки» планируют приобрести экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Стороны близки к соглашению, но в предстоящем матче испанец вряд ли появится на поле.

Солидное преимущество «Ливерпулю» даёт то, что встреча состоится на «Энфилде». Лучше него дома выступает только «Астон Вилла». В девяти встречах в АПЛ на своём поле мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего две. За этот период времени они пропустили только шесть мячей, а забили 22.

«Сороки» тоже весьма недурно играют на домашней арене, но вот с выездами у них наблюдаются очень серьёзные проблемы. Хуже подопечных Эдди Хау в гостях выступает только замыкающий турнирную таблицу первенства «Шеффилд Юнайтед». В девяти матчах в АПЛ на выезде они одержали лишь одну победу и два раза сыграли вничью.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 1 января 2024 года

«Ливерпуль» преуспевает во всех турнирах. Он демонстрирует футбол отменного качества и много забивает. Лидеры «красных» пребывают на подъёме. У «Ньюкасла» всё наоборот. Он терпит болезненные кадровые потери и часто пропускает. У «сорок» отчётливо проглядываются усталость, спад, а также огромные проблемы с выездами. Сдаётся, подопечные Юргена Клоппа уверенно их обыграют.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.18.