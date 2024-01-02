«Питтсбург» — «Вашингтон». Чёрная полоса Овечкина закончилась? Как бы не так!

3 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «пингвинов» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 3 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (03.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 января 2024, среда. 03:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

3 января состоится множество интересных матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Пи-Пи-Джи Арена» померяются силами местный «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

«Питтсбург» набрал очень хороший ход. В последних девяти матчах в НХЛ он уступил только «Торонто» (0:7) и «Оттаве» (4:5 ОТ). Также «пингвины» два раза победили в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях они выиграли в основное время.

За этот отрезок времени подопечные Майка Салливана пропустили 23 шайбы, а забросили 30. Четыре из них записал на свой счёт Евгений Малкин. Также он отметился пятью результативными передачами. Всего в 34 встречах нападающий набрал 31 (14+17) очко по системе «гол+пас».

Малкин вышел на второе место по голам в НХЛ среди россиян. На его счету 487 заброшенных шайб в 1249 играх. Ещё не перестаёт радовать результативностью капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. В 35 матчах он записал на свой счёт 20 голов и 16 ассистов. Канадец вышел на 13-е место по очкам в истории лиги (1538).

Отличное подспорье Малкину и Кросби составляют результативные защитники — Эрик Карлссон и Крис Летанг. Последний в матче с «Айлендерс» повторил рекорд НХЛ по голевым передачами. Канадец записал на свой счёт шесть ассистов. До него данной отметки защитники достигали только шесть раз.

У «Вашингтона» дела идут далеко не так здорово, как у «Питтсбурга». В последних 14 встречах в НХЛ он одержал только пять побед. Причём только две из них были добыты в основное время. Четыре раза подопечные Спенсера Карбери уступили в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях проиграли в основное время.

В отличие от «пингвинов», у «столичных» всё очень плохо с результативностью. Они редко создают по-настоящему опасные моменты и наносят сравнительно мало бросков. Впрочем, недавно Карбери пообещал улучшить игру команды в атаке, и небольшой прогресс появился. В последней игре с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ) подопечные 42-летнего специалиста были близки к победе.

Да, очень много выручал Хантер Шепард. Вратарь совершил целых 32 сейва и несколько раз по-настоящему спас «Кэпс». Однако решающий эпизод произошёл за минуту до конца основного времени. Александр Овечкин оформил дубль с передачи Джона Карлсона, но второй забитый им гол был отменён после видеопросмотра из-за помехи голкиперу.

Момент спорный и очень обидный. Заброшенная шайба стала бы для 38-летнего капитана «Вашингтона» 830-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил бы отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 64 голов. Кроме того, для Карлсона результативная передача стала бы 500-й в лиге.

Впрочем, то, что Овечкин забил хотя бы один гол — уже очень хорошая новость. Причём отличился он в фирменном стиле, мощным щелчком прошив голкипера из «офиса» (кстати, впервые в этом сезоне). Таким образом, Александр прервал 18-матчевую серию без заброшенных шайб в основное время. Он выдал качественное выступление и по итогу был признан третьей звездой встречи.

Думается, гол капитана подготовит почву для улучшения ситуации с результативностью. Впрочем, «Вашингтон» по-прежнему является худшей командой в Восточной конференции по количеству заброшенных шайб. Подопечные Карбери в 34 встречах сумели забить только 81 гол.

Ко всему прочему, «столичным» частенько не хватает крепости в защите. В 34 матчах они пропустили 99 шайб. Добавляет проблем Спенсеру Карбери то, что недавно угодили в лазарет ведущий защитник Мартин Фехервари и проводящий отличный сезон голкипер Чарли Линдгрен.

Предлагаем сделать ставку на то, что «Питтсбург» одержит победу в основное время за коэффициент 2.00. Пять из девяти последних очных встреч ознаменовались данным исходом. И это при том, что шесть из этих матчей проходили в Вашингтоне. Поддержка родных трибун наверняка даст «пингвинам» дополнительное преимущество.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 3 января 2024 года

«Питтсбург» пребывает на подъёме. Он демонстрирует очень качественный хоккей и побеждает. Думаем, на домашнем стадионе «Пингвинз» обыграют «Кэпиталз» в основное время. Местами «столичные» выглядят неплохо. Видно, что Карбери и Овечкин стараются. Однако у команды по-прежнему наблюдаются большие проблемы в нападении. Плюс у голкиперов очень много работы. Иногда они не справляются.

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.00.