«Реал» — «Мальорка». Беллингем повторяет путь лучших

3 января состоится матч 19-го тура Ла Лиги «Реал» — «Мальорка». Начало игры — в 21:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.23. Шансы «островитян» оценили в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Мальорка» 3 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Реал» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.04. Гол «киноварных» доступен с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Примеры «Реал» — «Мальорка» (03.01.2024)

Возобновляется чемпионат Испании по футболу. В одном из матчей 19-го тура Примеры 3 января «Реал» будет принимать «Мальорку» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры запланировано на 21:15 мск.

«Сливочные» возглавляют турнирную таблицу первенства страны, имея в активе 45 очков. Ровно столько же у располагающейся на второй строчке «Жироны», но у мадридского клуба лучше разница забитых и пропущенных мячей. Подопечные Анчелотти выиграли 14 из 18 встреч, забив 39 мячей, а пропустив 11.

На своём стадионе в текущем сезоне «Реал» никому не проигрывает. Он одержал победы в последних пяти матчах во всех турнирах на своём поле. «Сливочные» обыграли «Брагу» (3:0) и «Наполи» (4:2) в Лиге чемпионов, а также победили «Валенсию» (5:1), «Гранаду» (2:0) и «Вильярреал» (4:1) в Ла Лиге.

У мадридцев полный порядок с результативностью. Джуд Беллингем уже может называться настоящей звездой «Реала», хотя и выступает за клуб первый сезон. На счету англичанина 13 забитых мячей и две результативные передачи в чемпионате Испании. Также он записал на свой счёт четыре гола и три ассиста в играх Лиги чемпионов.

Перед новогодними праздниками Карло Анчелотти продлил контракт со «сливочными» до лета 2026 года. Эта новость должна взбодрить команду, ведь многие уже мысленно провожали наставника в сборную Бразилии. Поправился и выразил готовность выйти на поле Винисиус Жуниор. По словам крайнего нападающего «Реала», теперь выбор за тренером.

«Мальорка» занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 18 очков. Команда опережает зону вылета на пять очков. В текущем сезоне «киноварные» одержали всего три победы в 18 встречах. При этом «островитяне» завершили девять игр вничью – довольно много.

Красно-чёрные набрали неплохую форму. Они не проигрывают пять последних матчей Ла Лиги. За это время «Мальорка» победила «Севилью» (1:0) и «Осасуну» (3:2). Вничью она завершила встречи с «Кадисом» (1:1), «Алавесом» (0:0) и «Альмерией» (0:0). Правда, почти все эти клубы находятся примерно на одном уровне с «киноварными».

«Реал» выиграл 8 из 10 последних очных встреч у «Мальорки», в остальных потерпев поражения. Семь из них завершились тоталом больше 2.5 мяча. В этот раз должен быть примерно такой же результат. Предлагаем поставить на победу «сливочных» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Мальорка» 3 января 2024 года

«Реал» на отличном ходу, он не проигрывает на своём стадионе в текущем сезоне, а Беллингему нет равных. «Мальорка» хоть и не проигрывает последние матчи, но слабым командам. Поэтому придавать большого значения этим результатам не стоит. Дома «сливочные» одержат победу в результативной игре.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.