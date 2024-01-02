«Жирона» — «Атлетико». Артём Довбик не хуже Антуана Гризманна

Украинец в отличной форме. Может быть, он даже сильнее атаки «матрасников».

3 января состоится матч 19-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетико». Начало — в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.67. Успех мадридцев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетико» 3 января 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Жирона» — «Атлетико» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Атлетико» (03.01.2024)

После небольшой паузы возвращается чемпионат Испании. Игра 19-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетико» начнётся 3 января на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток раздастся в 23:30 мск.

Каталонцы в минувшем матче в Примере на выезде сыграли вничью с «Бетисом» (1:1). Встреча прошла с небольшим преимуществом бело-красных. Соперник сосредоточился на обороне и рассчитывал на контратаки. Незадолго до перерыва счёт открыл с пенальти Артём Довбик, но на 88-й минуте гол Хермана Пессельи отобрал победу у подопечных Анхеля Мичела.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Жироны» рассказал, что игрокам немного не хватило концентрации выдержать напор атак соперника. Тем не менее Анхель Мичел похвалил за настрой и самоотдачу своих футболистов.

«Жирона» находится на втором месте в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков. Клуб выиграл 14 из 18 встреч, а три завершил вничью. Стоит отметить, что дома бело-красные провели девять игр, в которых одержали семь побед. Лучший бомбардир клуба Артём Довбик забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в Примере.

Отличная игра нападающего привлекла к нему внимание многих топ-клубов. Инсайдеры сообщают, что «Тоттенхэм» рассматривает его кандидатуру для усиления состава в зимнее трансферное окно. Недавно интерес к Довбику проявил и Диего Симеоне, который готов летом пригласить Артёма в «Атлетико».

В последних пяти встречах в чемпионате Испании подопечные Мичела выступили хорошо. Они победили «Валенсию» (2:1), «Барселону» (4:2) и «Алавес» (3:0), а с «Атлетиком» (1:1) и «Бетисом» (1:1) сыграли вничью. В нападении у клуба нет проблем, но к обороне есть претензии. Игроки допускают много ошибок и теряют концентрацию.

«Атлетико» в минувшем туре Примеры дома обыграл «Севилью» (1:0). Победа досталась подопечным Диего Симеоне с большим трудом. Маркос Льоренте открыл счёт в начале второго тайма, но удаление защитника поставило «матрасников» в сложное положение, однако они справились.

В последних пяти встречах в Примере «Атлетико» выступил слабо. Клуб победил «Альмерию» (2:1) и «Севилью» (1:0), а матч с «Хетафе» он завершил вничью (3:3). «Барселоне» (0:1) и «Атлетику» (0:2) мадридцы уступили.

«Матрасники» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в актив 38 очков.

Команда выиграла 12 из 18 встреч, а две завершила вничью. Лидеры нападения Антуан Гризманн и Альваро Мората в текущем розыгрыше Примеры совместными усилиями забили 20 голов.

Подопечные Мичела находятся в отличной форме. Бело-красные максимально эффективны в атаке, но в обороне есть недочёты. «Атлетико» будет сложно сдержать столь мощное нападение во главе с Довбиком, но Гризманн и Мората вполне способны забить. Рассмотрим ставку на то, что «Жирона» не проиграет и обе забьют, за коэффициент 2.25.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Атлетико» Мадрид 3 января 2024 года

Бело-красные уверенно выступают дома в текущем сезоне Ла Лиги. В атаке Артём Довбик может создать проблемы обороне «матрасников», которые не выглядят монолитом. Диего Симеоне перестроил тактическую схему на более открытую. При наличии Гризманна и Мораты за забитые мячи мадридцам вряд ли стоит беспокоиться. Тем не менее обыграть «Жирону» им будет сложно из-за явного спада.

Ставка: «Жирона» не проиграет и обе забьют за 2.25.