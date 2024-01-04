«Миннесота» — «Тампа-Бэй». Никита Кучеров превратился в машину

5 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Миннесота» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.48. Успех «молний» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Тампа-Бэй» 5 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Миннесота» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (05.01.2024)

5 января состоится множество интересных матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Эксел Энерджи-центр» померятся силами местная «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

«Миннесота» выдала крайне неудачный старт сезона, но смена наставника помогла ей обрести второе дыхание. В последних 17 встречах «Уайлд» потерпели только шесть поражений. Уступили они «Ванкуверу» (0:2), «Эдмонтону» (3:4), «Питтсбургу» (3:4), «Виннипегу» (2:4 и 2:3) и «Калгари» (1:3).

Бо́льшую часть очков подопечные Джона Хайнса потеряли во встречах с лидерами и пребывающими на подъёме командами. Практически в каждой из проигранных встреч им удалось навязать борьбу соперникам. Где-то «дикарям» не хватило везения, а где-то – подспорья Кирилла Капризова.

Игра 26-летнего нападающего заметно улучшилась относительно старта регулярки. Ставший в преддверии сезона ассистентом капитана «Миннесоты» Капризов в последних шести встречах отметился пятью заброшенными шайбами и отдал столько же результативных передач.

К сожалению, в игре с «Виннипегом» Кирилл получил повреждение нижней части тела. Сообщается, что он выбыл из состава на одну-две недели. Потеря очень болезненно отразилась на «Уайлд». В последних двух матчах они, даже несмотря на поддержку домашних трибун, проиграли «Виннипегу» и нестабильному «Калгари».

У «Тампа-Бэй» похожая ситуация. Так же, как и «Миннесота», она неудачно начала сезон, но затем дела пошли на лад. В последних 14 встречах в регулярном сезоне НХЛ «Лайтнинг» потерпели шесть поражений. Уступили они «Нэшвиллу» (1:5), «Ванкуверу» (1:4), «Калгари» (2:4), «Флориде» (2:3), «Рейнджерс» (1:5) и «Виннипегу» (2:4).

Так же, как и «Уайлд», бо́льшую часть очков подопечные Джона Купера потеряли во встречах с лидерами и набравшими очень хороший ход командами. Однако причина неудач у них другая: на протяжении всего сезона «молниям» не хватает надёжности в обороне. Несмотря на старания Андрея Василевского и его сменщика — Юнаса Юханссона, в 39 матчах они пропустили 135 шайб.

Впрочем, этот недостаток компенсируется шикарной игрой «молний» в нападении. За этот же период времени они забили 127 голов. 27 из них записал на свой счёт Никита Кучеров. Также он отдал 36 ассистов. 30-летний россиянин занимает первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Кучеров стал седьмым действующим игроком лиги, который набрал 120+ очков за календарный год. В 2023-м форвард в 83 матчах забросил 43 шайбы и отдал 78 результативных передач. Кроме того, отметившись голом в игре с «Флоридой», Никита преодолел отметку в 300 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Россиянин штампует очки на зависть всей лиге — настоящая машина!

Поставить на итоговую победу «молний» в грядущей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Помимо Капризова, во встрече с «Виннипегом» получил травму основной голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон. Хайнс отметил, что вратарю может потребоваться на восстановление даже больше времени, чем Кириллу.

У «Лайтнинг» тоже есть кадровые потери. Недавно они внесли в долгосрочный список травмированных защитника Хейдна Флёри. Но, во-первых, это не такая болезненная потеря. Во-вторых, близок к возвращению в состав лидер команды по количеству заблокированных бросков в этом сезоне — Михаил Сергачёв. Сообщалось, что он может сыграть уже после паузы на Рождество.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Тампа-Бэй» 5 января 2024 года

«Дикари» ослаблены травмами важных хоккеистов. К встрече они подходят с тремя поражениями кряду. Несмотря на то что матч состоится в Миннесоте, в победу «Тампа-Бэй» верится больше. «Молниям» частенько не хватает крепости в защите. Зато зачастую делают разницу Никита Кучеров и Андрей Василевский. Временами стараний голкипера оказывается недостаточно, но нередко случается и такое, что он становится главным героем встречи.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» в матче за 1.90.