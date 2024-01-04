СКА — «Локомотив». Ротенберг научил на каждую провокацию отвечать голами!

5 января состоится матч КХЛ СКА — «Локомотив». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы ярославцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Локомотив» 5 января 2024 года

Аналитики считают, что матч СКА — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.82. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.30.

Анализ и прогноз на матч СКА — «Локомотив» (05.01.2024)

5 января регулярный сезон КХЛ подарит зрителям девять матчей. В одном из них СКА на «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге будет принимать «Локомотив». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Армейцы с Невы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 63 очка. Команда отстаёт от первой строчки на три очка, причём начало сезона получилось слабым, но затем подопечные Ротенберга набрали ход и теперь имеют шансы возглавить таблицу. Они выиграли 31 из 45 матчей этого розыгрыша.

Петербуржцы неплохо действуют в атаке, забросив 146 шайб, а пропустив 98. СКА здорово выступает на домашнем льду, одержав победы в 15 из 21 встречи. Победная серия подопечных Ротенберга на своей арене насчитывает уже 11 игр. Причём только три из них были одержаны за пределами основного времени, и в стольких же клуб пропускал больше двух голов.

Армейцы с Невы выиграли четыре последние встречи. Они победили московское «Динамо» (3:2), ЦСКА (2:0), «Автомобилист» (4:0) и «Витязь» (6:1). В этих играх СКА показал, что отлично держит оборону и грамотно пользуется шансами в атаке. Голкипер петербургского клуба Павел Мойсевич в матче с «богатырями» прервал свою «сухую» серию, длившуюся на протяжении 242 минут и 55 секунд.

Роман Ротенберг не отрицает, что игра в обороне является фундаментом системы выступлений СКА. Он также отметил, что просит своих подопечных как можно реже удаляться. Таким образом, на каждую провокацию армейцы с Невы стараются отвечать голами. Всё это очень правильно и действительно работает.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка. Отставание клуба от лидера ещё меньше – всего два очка. Ярославцы одержали победы в 30 из 45 матчей текущего сезона, забросив 117 шайб, а пропустив 87. Меньше железнодорожников на Западе не пропускает никто, они не хуже СКА действуют в защите.

На выезде подопечные Игоря Никитина выиграли последние четыре встречи. Они победили «Сочи» (2:0 и 3:2 ОТ), «Куньлунь» (2:1) и «Торпедо» (5:3). Если обратить внимание на общую статистику, то «Локомотив» проиграл всего лишь два матча из 10 последних. Он уступил «Северстали» (0:1) и «Барысу» (4:5 Б). 7 из 10 игр завершились тоталом меньше 4.5 шайбы.

Несмотря на хорошие результаты ярославского клуба, он проиграл «Барысу», который хоть и набрал ход, но явно был слабее такой мастеровитой команды. СКА же на домашней арене выглядит очень грозной силой и свой темп не растеряет. 11 побед на своём льду подряд – эта серия пока не прервётся. Наша ставка на победу армейцев с Невы за 2.25.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Локомотив» 5 января 2024 года

Петербуржцы выиграли 11 домашних матчей подряд, при этом слаженно действуя в защите. «Локомотив» тоже предпочитает не торопить события и применяет тактику, ориентированную на контратаки и плотную оборону. Всё бы ничего, но «Барыс» это не остановило, тогда почему должно помешать СКА, который набрал более уверенный ход? Мы предлагаем поставить на победу подопечных Ротенберга за 2.25.

Ставка: победа СКА за 2.25.