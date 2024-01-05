«Интер» — «Верона». Мхитарян — отличное подспорье Мартинесу

6 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Верона». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «змей» можно с коэффициентом 1.20. Успех «мастифов» оценён экспертами в 16.5. Ставки на ничью принимаются за 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Верона» 6 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Интер» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Верона» (06.01.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Италии, а также 18 туров Серии А. 6 января состоятся четыре встречи 19-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» примет «Верону». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Главный судья — Марко Пиччинини.

«Интер» не проигрывает уже 12 туров кряду в чемпионате Италии. Ничьих при этом всего три — с набравшей потрясающий ход «Болоньей» (2:2), «Ювентусом» (1:1) и «Дженоа» (1:1). В двух из трёх случаев потеряли очки подопечные Симоне Индзаги на выезде.

«Нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А. Отрыв от идущего следом «Ювентуса» составляет два очка. «Змеи» демонстрируют отменный доминирующий футбол. В 18 встречах в первенстве они пропустили только восемь мячей — меньше всех, а забили — 42.

15 из них записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. Также он отметился двумя результативными передачами. Статистика могла быть ещё лучше, но во встрече с «Дженоа» 26-летний аргентинский нападающий не смог принять участия из-за повреждения бедра. Если бы не травма, встреча наверняка закончилась бы иначе.

На вопрос о том, ухудшается ли без Мартинеса игра команды, Индзаги заявил, что это совершенно не важно. Однако вклад лучшего бомбардира команды трудно переоценить. Благо сравнительно недавно появилась информация о том, что Лаутаро, а также Федерико Димарко оправились от повреждений.

Стоит отметить, что отличное подспорье Мартинесу составляет Генрих Мхитарян. В этом сезоне он принял участие в 24 встречах во всех официальных турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Недавно «Интер» продлил с 34-летним полузащитником контракт до конца сезона-2025/2026.

«Верона» далеко не так успешна, как «нерадзурри». Она располагается на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, но отрыв от идущей на последнем месте «Салернитаны» составляет всего два очка. Борьба за выживание придаёт «мастифам» дополнительный стимул.

В последних шести турах в Серии А подопечные Марко Барони уступили только «Фиорентине» (0:1) и «Салернитане» (0:1). Также они сыграли вничью с «Лечче» (2:2), «Удинезе» (3:3) и «Лацио» (1:1). Победили жёлто-синие «Кальяри» (2:0). Всё бы ничего, но в четырёх из шести встреч они выступали дома.

Кроме того, бо́льшую часть очков «Верона» набрала во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. В матчах с обладающими мощным нападением клубами она зачастую терпит поражения и много пропускает, несмотря на старания Лоренцо Монтипо. В 18 играх в Серии А голкипер совершил 57 сейвов.

Поставить на то, что «Интер» одержит победу в грядущем матче и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. «Змеи» выиграли со счётом 3:1.

У «мастифов» очень плохо обстоят дела с выездами. В девяти матчах в чемпионате Италии в гостях они одержали только одну победу и два раза сыграли вничью. За этот период времени подопечные Марко Барони забили всего лишь шесть мячей, а пропустили 12.

У «нерадзурри» крепкая оборона. Отдельной похвалы заслуживает Ян Зоммер, набравший отличную форму. В последних 12 встречах регулярно радующий фантастическими спасениями швейцарский голкипер пропустил только пять мячей. За этот отрезок времени он парировал 31 удар в створ.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Верона» 6 января 2024 года

«Интер» не знает поражений уже 12 матчей кряду в чемпионате Италии. Он много забивает и очень редко пропускает. На домашнем стадионе у «нерадзурри» не должно возникнуть больших проблем с борющейся за выживание «Вероной». У «мастифов» очень плохо обстоят дела с результативностью и выездами. Думается, они потерпят в грядущей игре поражение и уйдут с поля без забитых мячей. История пяти последних очных встреч только за такой исход.

Ставка: «Интер» победит и не пропустит за коэффициент 1.86.