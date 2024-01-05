«Авангард» — «Лада». Рид Буше потеряет терпение

Американцу не нравится, что происходит с командой в последнее время.

6 января состоится матч КХЛ «Авангард» — «Лада». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.65. Шансы тольяттинцев оценили в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Лада» 6 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» — «Лада» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.15. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.20.

Анализ и прогноз на матч «Авангард» — «Лада» (06.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ не делает остановок, и 6 января нас ждут очень интересные матчи. В одном из них «Авангард» будет принимать «Ладу» на «G-Drive Арене». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

«Ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 61 очко. Они отстают от лидирующего «Металлурга» на четыре очка. Однако у омичей в запасе ещё две встречи, которые могут принести те самые потенциальные четыре очка. Команда выиграла 29 из 45 встреч в текущем сезоне.

«Авангард» показывает отличную результативность, забросив 133 шайбы, а пропустив 119. Подопечные Михаила Кравца отлично выступают на своём льду. Они победили в 18 из 24 встреч на домашней арене. Это лучший результат среди других клубов Восточной конференции. «Лада» при своих трибунах набрала столько же очков, сколько омичи (36), но она провела на три встречи больше.

Ни для кого ни секрет, что тащит «ястребов» первая тройка нападающих. Спунер, Буше и Ткачёв на троих набрали 160 очков. Они входят в топ-6 лучших бомбардиров КХЛ, а Владимир находится на втором месте в списке самых результативных игроков этого сезона, отставая от Голдобина всего на три очка по системе «гол+пас». В свою очередь, Буше является лучшим снайпером этого розыгрыша, забросив 31 шайбу.

Владимир Ткачёв пропустил четыре матча из-за травмы, и его участие в предстоящей игре находится под вопросом. По словам главного тренера, нападающий уже тренируется и 5 января выйдет на лёд вместе с командой. Без форварда «Авангард» проиграл последнюю встречу «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4.

Буше был раздосадован таким результатом. По его словам, команда в последних матчах просто гоняется за шайбой, пытаясь ей завладеть. Рид считает, что нужен взгляд со стороны, чтобы определить проблемы. В свою очередь, Михаил Кравец согласился с мнением, что его подопечным не хватило спортивной злости в третьем периоде встречи с уфимцами.

«Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 58 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на семь очков. Тольяттинцы одержали победы в 24 из 48 встреч, а забросили 121 шайбу, пропустив – 116.

У Олега Браташа нет таких результативных хоккеистов, как у его визави из Омска. Лучший бомбардир клуба Остап Сафин набрал всего лишь 29 очков по системе «гол+пас» и находится на 41-й строчке в списке лучших бомбардиров КХЛ. «Лада» очень плохо выступила в последних восьми гостевых встречах, выиграв только одну из них. Тольяттинцам удалось победить «Сибирь» (3:2 Б).

Кроме того, подопечные Олега Браташа потерпели поражения в двух последних играх. Они уступили как раз «ястребам» со счётом 1:2 и «Нефтехимику» (3:4 ОТ). Если матч с «Авангардом» был проигран по делу, то поражение нижнекамцам не укладывается в голове. «Лада» вела по ходу игры сначала со счётом 2:0, а затем – 3:2. Однако за 1 минуту 24 секунды до финальной сирены пропустила шабу, а затем проиграла овертайм из-за ненужного удаления.

После восьми заброшенных шайб в ворота «Сочи» команда из Омска не может забить больше двух голов на протяжении пяти встреч. Всё это только расстраивает главного тренера, болельщиков и хоккеистов. Возможно, что возвращение в состав Ткачёва и недовольство Буше придадут сил. Рекомендуем поставить на победу «Авангарда» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Лада» 6 января 2024 года

Если Кравец убедится, что Ткачёв готов вернуться на лёд, то звёздная тройка вновь соберётся вместе. В таком случае «Лада» не отделается минимальным поражением со счётом 1:2. «Ястребы» не могут забросить больше двух шайб в пяти последних встречах подряд. Пора бы Буше взять себя в руки и завести команду. Тем более тольяттинцы в плохой форме и проиграли семь из восьми последних матчей на выезде. Наша ставка на победу «Авангарда» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.